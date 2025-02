El Gremi torna a treure els tractors a les carreteres un any després

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia, que fa un any va col·lapsar amb els seus tractors les carreteres i autovies catalanes per reivindicar les crisis que pateixen els agricultors i ramaders, va donar ahir el tret de sortida a una nova ronda de protestes coincidint amb el primer aniversari d’aquelles massives mobilitzacions. Diversos representants de la plataforma van entregar ahir un manifest a la delegació del Govern de Tremp, i a les del departament d’Agricultura a Girona, Tarragona i Tortosa per denunciar que la resposta institucional que s’ha donat a les seues reclamacions ha estat “insuficient”.

Amb aquest acte simbòlic els pagesos inicien una sèrie de noves protestes que tindran el seu punt àlgid dilluns, quan es preveuen talls en vies de tot Catalunya. A Lleida s’han confirmat talls a l’A-2 i l’N-II, que quedarà intransitable a l’altura de la Panadella (Barcelona). També es preveu el bloqueig de l’N-230 a Es Bordès i al Pont de Suert. Així mateix, segons fonts solvents, hauria previst manifestacions a la C-12 al seu pas per Balaguer i Albatàrrec, a l’AP-2 i la C-12 a Soses o a l’N-II a Alcoletge. A més, el Gremi amenaça que aquests talls siguin indefinits fins que no s’atenguin les seues demandes.

Amb tot, avui agricultors i ramaders del Pirineu tenen previst fer una marxa lenta entre Vilamitjana i la Pobla de Segur. Gerard Cardona, representant del Gremi en el Pirineu, va lamentar que en un any no s’hagi posat solució a cap dels seus problemes, com l’excés de burocràcia o el control de la fauna. Així mateix, va denunciar que estan patint “coaccions” d’altres sectors per aturar les protestes. Per la seua part, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va mostrar respecte per les seues demandes, però va deixar clar que no es pot resoldre en cinc mesos el que no s’ha fet en seu anys.