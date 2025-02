Unió de Pagesos reclama declarar l'aigua i el sòl d'ús agrari bé d'interès general

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos va arrancar ahir a Mollerussa el seu catorzè congrés amb l’objectiu de marcar la lluita dels agricultors i ramaders en la pròxima dècada. Així ho va afirmar el coordinador general de l’organització, Joan Caball, que en aquest conclave de l’organització donarà pas a un nou lideratge després de 25 anys al capdavant d’UP. Davant dels 146 delegats i representants de tots els partits de l’arc del Parlament de Catalunya, inclòs el seu president, Josep Rull, va presentar les grans exigències del sector. Per començar, va reclamar que es parli més del camp a la Cambra catalana i va plantejar fer plens monogràfics més sovint, però no només això, sinó que es compleixin les resolucions. En aquesta línia, va reclamar no dilatar més l’elaboració i posada en marxa del pla sectorial agrari que, va dir, està pendent des de l’any 1985. També va urgir a considerar l’aigua i el sòl d’usos agraris com a bé d’interès general. Tot això per evitar que l’especulació, segons ell, desplaci l’agricultura familiar. En roda de premsa va posar com a exemple el cas francès, amb un sistema que prima la possibilitat que siguin els agricultors els qui comprin la terra que surt al mercat davant d’altres sectors. En aquesta línia, va recordar que la competència de les “energies renovables” tensiona el mercat.

Una vegada més, va demanar vetllar per la simplificació administrativa, davant d’una burocràcia que ofega agricultors i ramaders. En l’àmbit legislatiu, Caball va defensar la urgència d’aprovar una llei de la gestió sostenible de la fauna cinegètica, recordant que avui s’estan regint per una norma estatal del 1970. És necessari, va defensar, una legislació que respongui a la nova realitat sobre població cinegètica i salvatge.

L’informe sindical de Joan Caball i el seu equip, avalat amb el 98 per cent dels vots

Entre les seues demandes va incidir també en la política exterior. Va apressar a treballar ja de cara a la nova PAC que ha d’entrar en vigor el 2028. Tot defensant “un escenari comercial que no sigui de mercaders sinó de persones” i que pensi a donar suport a la preferència comunitària i els productes de proximitat, sense que el camp sigui moneda de canvi. En resum, es tracta de defensar “l’agricultura com a sector estratègic per a Catalunya. Mantenir el model d’agricultura familiar és fonamental, amb un sector distribuït per les comarques com a objectiu de país”.

El congrés va continuar amb la presentació de l’informe sindicat per part de la direcció, que va comptar amb l’aval del 98% dels vots, un reconeixement per al final de la trajectòria de Joan Caball, que en aquest congrés posa fi als seus 25 anys com a coordinador general.

“Mollerussa, centre del debat agrari”

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va destacar la ciutat com a “centre del debat agrari” amb el congrés d’UP.

Ruralitat, oportunitat per al territori

El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va defensar la ruralitat com a oportunitat per al territori. Va posar en relleu “els pagesos com a motor d’un canvi necessari per a un territori amb futur”.

“La pagesia és l’ànima del país”, diu Rull

El president del Parlament, Josep Rull, va qualificar la pagesia com “l’ànima del país” i va dir que la Cambra ha de ser capaç d’oferir els instruments per a l’equilibri territorial.

Contra un “comerç injust i trampós”

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va arremetre contra el “mal anomenat lliure comerç, el comerç injust i trampós que condemna al nostres pagesos”.

Adverteix davant d’una “pagesia supervivent”

Des de Junts, Jeaninne Abella va titllar de pena “haver de parlar de pagesia com a supervivents” i va incidir en l’increment de costos.

Un sector rendible, objectiu de país

Rosa Maria Ibarra (PSC) va dir que els pagesos es guanyin la vida d’una forma digna és un veritable objectiu de país.

De l’aval al km 0 a l’equilibri territorial

Units per Avançar va incidir en la pagesia com a element clau, Unitat Popular va defensar el producte quilòmetre 0 i els comuns va recordar que l’activitat agroalimentària és estratègica. El PP va insistir que cal corregir el desequilibri territorial.