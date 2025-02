El preu d’alguns aliments bàsics es multiplica per sis del camp al supermercat, segons Facua

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu d’alguns aliments bàsics s’arriba a multiplicar per sis des que el producte surt fresc del camp fins que arriba al supermercat. Així ho defensa l’associació de consumidors Facua, que ha analitzat l’anomenada “cadena de valor”, que inclou el preu que es paga a productors, intermediaris, majoristes i punts de venda. L’entitat assegura que en aquest procés el que més s’encareix són les llimones, on el quilo passa dels 30 cèntims en origen fins als 2,05 euros a la botiga (+583%). Ressalten també les cebes (+433%), els cigrons (+300%) i les pomes (+243%). L’associació insisteix a demanar que s’imposi un “doble etiquetatge”, de manera que els consumidors puguin conèixer el que han cobrat els agricultors pel producte.

L’estudi s’ha fet amb els preus observats a principis de febrer. Per calcular els preus en els punts de venda, Facua ha pres com a referència únicament les marques blanques o productes a granel, que asseguren que tendeixen a ser els més baixos, i els hi ha restat l’IVA.