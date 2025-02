Els pagesos desconvoquen els talls a l'arribar a un pacte amb el Govern

El Gremi de la Pagesia va anunciar ahir la desconvocatòria de tots els talls de carreteres previstos a partir d’avui després d’arribar a un acord amb el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una maratoniana reunió celebrada a Cervera, malgrat que mantindrà concentracions als punts anunciats que no afectaran el trànsit. Les dos parts van firmar un pacte amb dinou punts. Ordeig el va definir com “l’acord de la pagesia”, mentre que Eduard Escolà, del Gremi de la Pagesia, va destacar que “és un bon acord per al sector amb punts vitals per garantir la continuïtat de les nostres explotacions”. Es crearà una comissió bilateral per revisar el compliment d’aquests acords, que es reunirà en un parell de setmanes.

El pacte inclou, entre altres coses, un augment dels recursos per al control de la fauna salvatge; la reducció de la burocràcia; millores fiscals per als agricultors professionals, que inclouen una rebaixa del tram autonòmic de l’impost que afecta els hidrocarburs i també els impostos de successions i transmissions; ajuts per falta de floració als cultius de pera; canvis en el pla de sequera i millores de regadiu i d’accés a l’aigua; ajuts vinculats a adversitats climàtiques i altres problemàtiques del sector i mesures contra els robatoris, i el compromís de portar a terme un debat públic sobre l’acord de la UE amb el Mercosur.

El Gremi tenia previst fer un total de tretze talls indefinits en carreteres a Catalunya, quatre a Lleida, a Alcoletge, Balaguer, Soses i Es Bòrdes, a Aran.

Els pagesos van organitzar la marxa en dos columnes: una va sortir amb set tractors des del parc de bombers d’Oliana cap a tres quarts de sis de la tarda en direcció a Organyà. Per una altra banda, una dotzena més ho va fer en sentit contrari, des de les Valls de Valira. L’acció va generar complicacions de trànsit a la C-14, entre Oliana i el nucli d’Adrall, a Ribera d’Urgellet; l’N-260 des d’aquest punt i fins a la Seu d’Urgell i, finalment, l’N-145 que va cap a Andorra.

Marxa lenta de tractors a l’Alt Urgell mentre es negociava

Una vintena de tractors van protagonitzar ahir a la tarda una marxa lenta a l’Alt Urgell, convocats pel Gremi de la Pagesia, coincidint amb la reunió que s’iniciava a Cervera amb Agricultura, per protestar pels problemes que pateix el sector primari, dels quals, asseguren, no han notat canvis des de les mobilitzacions d’ara fa un any. L’acció es va fer diumenge amb la finalitat de tenir més visibilitat, tenint en compte que és una jornada amb més volum de trànsit, per la tornada a casa dels esquiadors i turistes. Tanmateix, molts vehicles van optar per avançar els desplaçaments per evitar retencions.