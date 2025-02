Illa presenta una vintena de mesures per reduir la càrrega burocràtica dels pagesos

Comiat de Joan Caball ■ El president de la Generalitat, Salvador Illa, va aprofitar la seua intervenció en el XIV Congrés Nacional d’Unió de Pagesos per lloar la tasca feta per qui ha estat el coordinador del sindicat durant els últims 25 any ... - T.C

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir un paquet amb una vintena de mesures per alleujar la càrrega burocràtica al sector agrari. Ho va fer durant l’acte de clausura del XIV Congrés Nacional d’Unió de Pagesos celebrat al Teatre de L’Amistat de Mollerussa, on va explicar que el Consell Executiu té intenció d’aprovar-lo en la reunió que tindrà lloc demà. Entre les mesures que es contemplen es troba l’eliminació de la taxa del certificat sanitari de moviment del bestiar malalt, la supressió de l’obligatorietat de mantenir el llibre de gestió de fertilitzants als agricultors que s’acullin al Quadern Integrat d’Explotació o la creació d’una nova categoria d’explotació agrària de caràcter familiar per “facilitar-los” la gestió. La reducció dels tràmits administratius és una de les grans reivindicacions del sector primari i un dels principals motius de les massives manifestacions que es van portar a terme l’any passat. Durant la seua intervenció, el president també es va comprometre a comptar amb l’opinió d’agricultors per accelerar altres mesures com el control de la fauna salvatge o l’adaptació del pla de regadius.

Així mateix, va anunciar una nova línia d’ajuda, fins i tot sense data de convocatòria, d’ajuts per a la protecció d’arbres fruiters. En aquest sentit, Illa va insistir que la voluntat del seu Govern és “acompanyar” el sector, clau per a l’economia catalana, i contribuir a fer-los més senzill el treball.

Abans de la seua intervenció al congrés, diferents membres d’Unió de Pagesos van traslladar al president les seues demandes. Entre altres, li van demanar pressionar perquè el Govern central compleixi les 43 mesures compromeses amb els agricultors, posant èmfasi en el compliment de les clàusules mirall, tenint en compte el recent acord comercial amb el Mercosur. També iniciatives per contenir els preus de la terra i per a la gestió de l’aigua.

Per la seua part, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va instar també des de Mollerussa que es compleixi la llei de la cadena alimentària.

Lleida guanya pes en la nova comissió permanent d’Unió de Pagesos

Unió de Pagesos ha renovat al congrés que va finalitzar ahir a Mollerussa part dels membres de la seua comissió permanent nacional, on la província de Lleida guanya pes, i en la qual obtenen també més presència dones i joves. Els nous membres, inclosos els coordinadors territorials, seran Carol Aixut (Segrià), Antoni Borràs (Urgell), Jaume Gardeñes (Urgell), Josep Marrugat (Alt Penedès), Josep M. Pijuan (Segarra), Miquel Pinyol (Terra Alta), Josep Carles Vicente (Priorat), Raquel Serrat (Ripollès), coordinadora de les comarques de Girona; Joan Guitart (Alt Urgell), coordinador de les comarques de muntanya; Núria Brull (Baix Ebre), coordinadora de Terres de l’Ebre; Sergi Claramunt (Tarragonès), coordinador del Camp de Tarragona; Germán Domínguez (Baix Llobregat), coordinador de l’Àrea Metropolitana, i Néstor Serra (Segrià), coordinador de la Plana de Lleida. Serrat exercirà de portaveu fins que el consell nacional aprovi la proposta de repartiment de càrrecs i el nou coordinador, encara que tot apunta que ella serà la successora de Joan Caball i la primera dona a posar-se al capdavant del sindicat. A més de Caball, que posa fi a 25 anys als comandaments d’UP, també surten de la direcció el lleidatà Jaume Pedrós, fins ara al càrrec de serveis i finances, cooperativisme, temporers, seguretat social i conveni del camp, energies alternatives i regadius, i Jordi Armengol, coordinador de sectors ramaders. Malgrat els canvis, la nova junta continuarà treballant en la mateixa línia que l’anterior i manté el vot de confiança al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Amb tot, no descarten fer mobilitzacions si així calgués. El congrés també va aprovar la Declaració de Mollerussa, en la qual el sindicat exigeix fer complir al Govern i a l’Estat la normativa sobre contractes i competències deslleials de la cadena alimentària per assegurar preus justos o aplicar la normativa d’estadística, entre altres.