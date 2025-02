El Gremi de la Pagesia avisa de noves mobilitzacions si el Govern no compleix

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Representants del Gremi de la Pagesia a Lleida van convocar ahir concentracions a Alcoletge, Balaguer, Llobera, les Bordes i la Panadella per explicar a la resta de membres de la plataforma l'acord amb el Govern. El pacte va ser acollit entre alegria i escepticisme i van avisar que si no es compleix tornaran a treure els tractors a les carreteres.

El Gremi de la Pagesia es va mostrar ahir satisfet amb l’acord aconseguit a última hora de diumenge amb la Generalitat i que va permetre que es desconvoquessin els talls de carretera previstos a tot Catalunya, però va avisar que si en un termini de 15 dies no hi ha avenços tornaran a treure els tractors als carrers amb més força fins i tot que en les grans mobilitzacions del 2024.

Representants de la plataforma a Lleida es van reunir a Alcoletge, Balaguer, la Panadella, Llobera i les Bordes per explicar a la resta de membres del Gremi tots els punts del pacte i els passos a seguir a partir d’ara. La concentració a Alcoletge va reunir un centenar de pagesos i ramaders amb una desena de tractors i van instar a mantenir la pressió si d’aquí a quinze dies no es passa de les paraules als fets. “Estem molt contents perquè hem aconseguit coses que no s’havia aconseguit en anys, però cal posar-les en marxa ja o hi tornarà a haver foc”, va afirmar Mar Ariza, representant del Gremi.

A la Panadella, un centenar de tractors i uns 350 pagesos i ramaders de la Segarra històrica, de la Segarra, Urgell, Anoia i la Conca de Barberà, es van concentrar a l’àrea de servei, on Eduard Escolà i Ramon Gomà, representants del col·lectiu, van detallar els 18 punts de l’acord. Segons Escolà, “farem un control exhaustiu perquè el Govern compleixi i continuarem pressionant”.

Montse Clavé, pagesa d’Anglesola, va considerar que és un bon pacte. “A veure si es compleixen d’una vegada i tirem endavant. Volem viure del nostre treball i no de subvencions”, va destacar. Després de les assemblees es van celebrar dinars populars.

Per la seua part, tant Unió de Pagesos com JARC van carregar contra l’acord assolit pel Gremi al veure moltes de les mesures “poc concretes”.