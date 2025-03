Una columna dels tractors arribats des de diferents punts de Lleida davant la seu d’Agricultura. - JORGE AGUSTÍN Massot trasllada als concentrats els acords assolits amb el conseller Ordeig. - JORGE AGUSTÍN JARC xifra en 60 M€ els ajuts compromesos per Ordeig després de la seua tractorada - T.CONTRERAS JARC xifra en 60 M€ els ajuts compromesos per Ordeig després de la seua tractorada - JORGE AGUSTÍN JARC xifra en 60 M€ els ajuts compromesos per Ordeig després de la seua tractorada - T.CONTRERAS JARC xifra en 60 M€ els ajuts compromesos per Ordeig després de la seua tractorada - T.CONTRERAS

Els agricultors van tornar ahir a mostrar múscul als carrers de Lleida. Un centenar de tractors i uns 250 pagesos es van concentrar davant les portes del departament d’Agricultura a Lleida convocats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) coincidint amb una reunió entre els representants del sindicat agrari i el conseller del ram, Òscar Ordeig, a qui van traslladar les seues reivindicacions.

Una de les principals reclamacions era rebaixar el preu de les assegurances agràries per a joves, agricultors professionals i explotacions prioritàries (EAP). En aquest sentit, Agricultura va acceptar duplicar el pressupost destinat a la subvenció per a la contractació d’assegurances, elevant-lo de 15 a 30 milions d’euros. Aquesta mesura a més tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa podran beneficiar-se’n tant aquells que contractin ara una pòlissa com els que ja la tenien en vigor. A aquests 15 milions addicionals se sumaran també els 45 inclosos en la llei del Fons Agrari, segons va afirmar el president nacional de JARC, Joan Carles Massot. “El conseller s’ha compromès que aquests es destinin en exclusiva a joves, professionals i EAPs”. “Hem aconseguit 60 milions que aniran directament a les butxaques de pagesos i ramaders”, va celebrar Massot, que va afirmar que aquest tipus d’ajuts són “essencials perquè el camp estigui preparat per afrontar un futur marcat pel canvi climàtic, l’acord entre la UE i els països del Mercosur o l’excés de burocràcia”.

Així mateix, també es va acordar augmentar fins al 30% la subvenció dels crèdits ICO-web per a joves agricultors i l’aprovació de dos noves línies de finançament a través de l’ICF, que es posaran en marxa a l’abril. Seran una de liquiditat bonificada al 100% per ajudar els joves a incorporar-se al camp i una altra de destinada a la modernització de regadius, també amb un interès del 0%. Altres mesures que el sindicat va posar sobre la taula i que la conselleria va afirmar que valorarà, va explicar JARC, són l’equiparació de les restriccions al sector agrari a la resta d’activitats econòmiques en cas de sequera. També van reclamar mesures fiscals com la lliure desgravació de les inversions per a joves i agricultors professionals, l’exempció de tributació de les explotacions arrendades a aquests col·lectius i l’exempció fiscal dels ajuts rebuts pels joves. Al seu torn, Ordeig va assegurar que aquestes mesures es traslladaran als òrgans estatals corresponents per a la seua aprovació.

JARC va fixar amb Agricultura un calendari de seguiment per complir aquests acords i va amenaçar de tornar als carrers a la tardor si no es compleixen.