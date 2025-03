La compravenda de finques rústiques puja a Espanya tres vegades més que a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’agilitat del mercat de compravenda d’un producte pot entendre’s com un termòmetre per mesurar la salut d’un sector. En el cas de les finques rústiques, està clar que l’empenta a les comarques de Lleida és molt inferior al registrat en el conjunt de l’Estat. L’any passat es van registrar a la demarcació un total de 2.942 operacions, una xifra que suposa un repunt amb prou feines d’un 1,27% respecte a les 2.905 de l’exercici anterior, d’acord amb els últims registres fets públics per l’Institut Nacional d’Estadística.

En el conjunt de l’Estat, la transmissió de finques per compravendes va arribar a les 155.876 operacions, amb un augment del 4,3%. És a dir, que el creixement a Espanya és més de tres vegades superior al registrat a la província. En el conjunt de Catalunya, es van registrar 8.391 operacions, després d’un augment del 3,5%. El repunt més gran va tenir lloc a Cantàbria (26,2%), mentre que País Basc (-2,6%), Madrid (-3,4%), Castella la Manxa (-3,5%) i la Rioja (-11,2%) no aconsegueixen que el mercat remunti.

Els augments d’operacions a Lleida, amb tot, tenen una lectura positiva i s’atribueixen a una recuperació del mercat, especialment colpejat pels problemes registrats pel camp amb la sequera del 2023. Un problema meteorològic al qual cal sumar-ne d’altres, com és el fet que els pagesos han hagut d’afrontar costos disparats, en especial des de l’inici de la guerra a Ucraïna després de la invasió russa. Però la compravenda no és l’única via per la qual canvia de mans una finca, ja que existeixen les permutes, les donacions o les herències, per exemple, com altres fórmules de transmissió. En aquest cas, els números es tenyeixen de roig. L’any passat, incloent les compravendes, es van tancar 9.185 operacions, davant les 10.570 de l’exercici del 2023. És a dir, que va patir un descens del 13 per cent, molt més acusat que la caiguda en el conjunt de l’Estat (-2,9%). El volum més gran correspon a les herències a les comarques lleidatanes, amb 4.291, segons el registre d’Estadística.

L’accés a la terra, un gran problema per al sector

Un dels grans problemes dels agricultors i ramaders és l’accés a la terra, tant els joves per incorporar-se al sector com els professionals establerts per poder ampliar la seua activitat. Les últimes dades públiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya reflecteixen que poc més del 41% de la superfície agrícola utilitzada (SAU) a les comarques lleidatanes és propietat dels pagesos, amb un total de 221.704 hectàrees.

Unes altres 273.742 hectàrees, que representen més del 51%, estan en règim d’arrendament. A més, cal tenir en compte l’existència de 14.020 hectàrees de terres comunals i 26.141 més d’altres règims de tinença a la demarcació.En el cas de Catalunya, la diferència més gran se situa en el cas de les comarques de Girona. De les seues 166.202 hectàrees agràries, només 37.451 són propietat dels agricultors, mentre que 125.388 estan arrendades, segons la informació recollida per Idescat i referida a l’any 2020.