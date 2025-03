Exigència de flexibilitat en la jornada laboral per a l’agricultura

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

La reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals va ser ahir un dels temes protagonistes en l’arrencada de l’assemblea electoral d’ATA. En aquest fòrum es va recordar el dictamen emès pel Consell Econòmic i Social sobre el projecte estrella del ministeri de Treball de Yolanda Díaz. Entre altres punts, el CES aconsella incloure en la norma un marc “més flexible” per fer-la efectiva, una cosa que veu especialment necessària en relació amb alguns sectors i activitats, com el cas de l’agricultura. Així ho va recordar ahir el president de l’organització d’autònoms lleidatana AMALL i líder d’Asaja a Catalunya, Pere Roqué, present en l’assemblea. En la mateixa línia, altres fonts del sector agrari van advertir que la implantació de les 37,5 hores en el cas de les finques de fruita té diversos efectes. D’una banda, l’increment de costos, però, d’una altra, multiplica les dificultats per cobrir prou mà d’obra, un dèficit que s’agreuja any rere any.

La ministra, pel seu costat, va demanar a l’assemblea “modernitzar” la petita empresa, per a la qual cosa va recordar els 300 milions d’euros en ajuts directes que el ministeri de Treball va posar a disposició dels petits negocis per rebaixar la jornada. Va apuntar que aquests ajuts per a la productivitat no formen part de l’avantprojecte de llei per rebaixar la jornada laboral perquè la CEOE no es va afegir a l’acord, però que des del Govern de l’Estat no descarten recuperar en la tramitació parlamentària de la norma.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va aprofitar el fòrum per prometre als autònoms si governa l’exempció de fer la declaració a la renda si facturen menys de 12.000 euros i perquè en el cas dels que facturen més, la declaració de l’IVA i el pagament de l’IRPF sigui una vegada a l’any, i no per trimestres.

Lorenzo Amor, reelegit ahir per presidir la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms per a un nou mandat de cinc anys, va criticar que als autònoms se’ls consideri “ciutadans de segona categoria”. A més, va recriminar al ministeri que no s’han llegit l’informe del CES. Perquè és un repàs de com de malament s’han fet les coses”, va dir.