El Canal d'Urgell preveu tancar en dos setmanes el finançament per modernitzar el regadiu

El Canal d'Urgell està a punt de tancar un important acord financer per impulsar la modernització del sistema de regadiu. Segons ha anunciat Amadeu Ros, president dels regants, s'espera arribar a un acord definitiu sobre el finançament en les properes dues setmanes, i posteriorment es convocarà una assemblea informativa d'usuaris el mes d'abril on els regants hauran de validar aquests projectes.

El plantejament inicial estableix que el 70% del finançament provindrà de les administracions públiques, mentre que el 30% restant haurà de ser assumit pels mateixos regants. El pressupost estimat per a aquesta ambiciosa modernització s'apropa als mil milions d'euros, tot i que actualment s'està estudiant la possibilitat d'aprofitar part de la infraestructura infrautilitzada del canal Segarra-Garrigues per reduir costos.

Infraestructures compartides per optimitzar recursos

Entre les opcions que s'estan valorant destaca l'aprofitament de les bases de regadiu del Segarra-Garrigues situades a cotes elevades. Aquestes instal·lacions, que no requereixen bombeig per pujar l'aigua, podrien ser utilitzades pel Canal d'Urgell per aconseguir una reducció significativa en el cost final del projecte de modernització.

Jornades de Reg i Futur a Mollerussa

Aquestes declaracions s'han produït en el marc de les Jornades de Reg i Futur que se celebren al Teatre de l'Amistat de Mollerussa. L'esdeveniment arriba a la seva 22 edició després que l'any passat no es pogués realitzar a causa de la greu sequera que va afectar Catalunya. Les jornades s'han convertit en un espai de referència per debatre el futur dels sistemes de regadiu i les solucions més sostenibles per al sector agrícola de la zona.