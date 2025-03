Moratòria d’un any en la polèmica norma de benestar animal per al sector porcí

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Agricultura va anunciar ahir a les organitzacions agràries una moratòria en la nova normativa de benestar animal en porcí que havia d’entrar en vigor demà, 9 de març, després de les protestes tant dels ramaders com de les peticions dels governs de la Generalitat de Catalunya i d’Aragó, els dos territoris líders en producció. La normativa havia posat en peu de guerra les organitzacions ramaderes.

Unió de Pagesos va reclamar que no forcés la reducció de la capacitat productiva del sector. Per la seua banda, JARC havia advertit que la norma del ministeri que dirigeix Luis Planas podia provocar una reducció d’almenys el 10% de la cabanya porcina a Catalunya, la qual cosa afectaria greument la competitivitat a Europa i en altres països. Asaja calculava que el reial decret podia costar de l’ordre de 150 milions d’euros al sector només a Lleida i Aragó, les dos demarcacions líders en producció a Espanya. Ahir, JARC es mostrava satisfet per haver aconseguit la moratòria, mentre que Asaja destacava la importància d’aquesta mesura per al sector.

Entre altres punts, el reial decret ara suspès preveia que un animal engreixat d’entre 85 i 110 quilos havia de tenir una superfície d’almenys 0,74 metres quadrats, davant dels 0,65 de la normativa en vigor fins ara.

La Generalitat de Catalunya i el Govern d’Aragó havien traslladat a l’Executiu central una proposta per modificar el reial decret de benestar animal amb l’objectiu de flexibilitzar alguns requisits. La proposta s’havia treballat de manera conjunta entre tots dos territoris perquè representen el seixanta per cent de la producció porcina del conjunt d’Espanya, va informar ahir la conselleria d’Agricultura.

A més de l’espai disponible per animal, el reial decret incloïa altres aspectes, com les condicions ambientals, els requisits d’infermeria, alimentació i beguda, i condicions respecte al material d’enriquiment.

La gran polèmica arribava de les exigències sobre la superfície, perquè obligava a fer importants inversions als ramaders o a reduir cabanya. Però fins i tot si els productors optaven per escometre reformar o ampliacions de les granges per complir amb el nou reial decret, es podien trobar que era impossible al xocar amb altres normatives, com les de distàncies entre granges o les urbanístiques establertes per les administracions locals.

Incertesa per la suspensió de la Festa del Corder al Marroc

El Marroc ha cancel·lat la Festa del Corder, decisió que reflecteix la gravetat de la sequera que travessa el país. Aquesta decisió ha generat incertesa en el sector oví espanyol ja que, tradicionalment, el Marroc importa al voltant de 850.000 corders vius per a aquesta celebració, dels quals un 80% procedeixen de l’Estat espanyol. Així ho va explicar ahir la patronal càrnia Anafric, el president de la qual va dir que “encara que la cancel·lació de la Festa del Corder és un fet important, confiem en la capacitat d’adaptació del sector oví espanyol. Aquest tipus de situacions, tot i que són complexes, ens han demostrat en el passat que el sector és molt resilient i capaç d’ajustar-se ràpidament a nous desafiaments”. Al llarg dels anys, el sector ha demostrat una gran capacitat per adaptar-se als canvis del mercat, va afirmar Anafric, que confia que també ho faci en aquest moment després de la decisió de Rabat.