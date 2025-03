Les gelades donen treva al camp i la neu impulsa el turisme d’esquí

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Les temperatures es van mantenir la matinada d’ahir per sobre dels 0 graus en gran part de Ponent, la qual cosa va donar un respir als agricultors, que temien que els baixos registres podrien danyar els cultius. Només alguns punts del Pla d’Urgell van registrar febles gelades. Tot i que encara s’estan avaluant els efectes, tot apunta que no s’han registrat danys de gravetat en les collites. El temor dels pagesos era comprensible, ja que les gelades poden causar importants perjudicis en fruiters i ametllers, que en aquesta època es troben en plena floració.

Per precaució, molts van prendre mesures per protegir les collites, com encendre fogueres amb parafina al costat dels arbres per escalfar l’ambient o ruixar-los amb aigua perquè, en cas de gelada, es formi una pel·lícula de gel sobre les flors per protegir-les. La presència d’un cel parcialment ennuvolat va ajudar a evitar temperatures extremes.

Quant al Pirineu, sí que es van registrar temperatures extremes, que van superar els 13 graus negatius en zones com Boí, Certascan o Lac Redon. Així, les nevades dels últims dies han impulsat la recta final de la temporada d’esquí. Les pistes van registrar aquest cap de setmana una gran afluència de visitants, amb paisatges completament nevats després de les abundants precipitacions recents. Les nevades van continuar en algunes zones del Pirineu, la qual cosa va afectar la circulació en certes carreteres de muntanya. Un exemple va ser l’L-511 al port de Bóixols, a Abella de la Conca, on van ser necessàries les cadenes.