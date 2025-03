El Congrés apuja fins als 120 dies la durada dels contractes temporals al camp

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Congrés ha aprovat aquest dijous ampliar fins als 120 dies anuals la durada dels contractes temporals dels treballadors del sector agroalimentari, tal com reclamaven els empresaris del camp i les centrals de fruita catalanes per poder donar resposta a les puntes de les campanyes agrícoles. La modificació s'ha materialitzat en el ple de la cambra baixa, que ha donat llum verda a una esmena del Senat a la Llei de malbaratament alimentari que permet modificar la Llei de l'Estatut dels Treballadors. La patronal Afrucat va presentar aquesta esmena a principis d'any al Senat perquè la reforma laboral contemplava un màxim de 90 dies per a aquest tipus de contractes i només per a les campanyes agrícoles.

Segons Manel Simon, director general d'Afrucat, "el sector agroalimentari espanyol no en tenia prou amb el màxim de 90 dies que preveia la llei i necessitàvem aquesta reforma per atendre millor les puntes de campanyes agrícoles que tenen les nostres empreses i els nostres pagesos".

Afrucat també destaca la inclusió de tot el sector agroalimentari en aquest apartat de la Llei. "L'anterior text només incloïa el sector agrari i ara recull, a més, l'agroalimentari, donant seguretat jurídica no només al camp sinó també a les centrals per poder aplicar aquests contractes a treballadors eventuals", argumenta la patronal.