Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Representants de JARC es van reunir ahir amb membres del grup parlamentari de Junts, que es va comprometre a pressionar per aconseguir diferents demandes a nivell estatal, segons va explicar l’organització agrària. Destaca, en aquest sentit, la lliure desgravació d’inversions per a joves i professionals, l’exempció fiscal d’arrendaments de granges i terres per als mateix col·lectius així com dels ajuts rebuts pels joves.