Capturen més de 26.000 conills a Ponent en només tres mesos

El primer trimestre d’aquest any s’han capturat a les comarques de Ponent fins a 26.000 conills, una xifra que multiplica per sis els exemplars capturats l’últim trimestre del 2024. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va fer ahir un balanç “positiu” d’aquestes dades, tot i que va afirmar que en els propers mesos s’hauran “de reforçar” encara més les actuacions i batudes que s’estan portant a terme sobre el terreny per reduir la sobrepoblació d’aquesta espècie. El titular d’Agricultura va demanar la implicació de la ciutadania i la “complicitat dels agricultors i caçadors” per combatre el “greu problema de descontrol de la fauna cinegètica”, i trobar un equilibri entre la fauna cinegètica, la biodiversitat i l’activitat agrícola.

Segons l’últim cens, la població de conills havia augmentat a totes les comarques amb emergència cinegètica (Urgell, Pla d’Urgell, Segrià, Segarra, Noguera i Garrigues), passant de 145 exemplars per quilòmetres quadrat l’any 2023 a 190 a finals del 2024.

Agricultura vol reforçar el nombre de caçadors, amb més de mil persones formades aquest 2025, i impulsar nous plans de control poblacional per a la gestió de les sobrepoblacions.

La conselleria té destinades 19 dotacions a controlar la sobrepoblació que també s’estenen a altres espècies, com els senglars o cabirols.