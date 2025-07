Llum verda a nous ajuts contra la tuberculosi bovina

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Agricultura ha activat un paquet de mesures d’acompanyament per a les explotacions ramaderes afectades per la tuberculosi bovina. En concret, són tres línies d’ajuda que inclouen l’alimentació animal per als ramats que no poden anar a pastures perquè es troben sota investigació o en procés de qualificació sanitària en què no s’hagi fet el buidatge sanitari. També hi haurà ajuts a la contractació d’assegurances per al sacrifici obligatori en campanyes de sanejament oficials, que subvencionarà un percentatge del cost de la quota anual fins a un màxim de tres anys. A més, complementa l’ajuda a la repoblació del ministeri d’Agricultura, que serà d’un màxim de 100.000 euros per explotació, i podran optar a l’ajuda les explotacions amb algun animal sacrificat encara que no s’hagi confirmat la malaltia.

La directora general d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Rosa Altisent, va manifestar que des del Govern “seguim atents i al costat del sector ramader amb mesures concretes per mantenir oficialment Catalunya lliure de la tuberculosi bovina”.

“Les dades, malgrat alguns casos, són en general positives, però no abaixarem la guàrdia i continuarem treballant en l’execució dels programes sanitaris, tant de vigilància i de lluita com de control i erradicació de la tuberculosi”, va remarcar.

Catalunya va ser declarada zona lliure de tuberculosi bovina el gener de l’any 2023, i ho segueix sent malgrat els tres focus en explotacions bovines i un en una altra de cabrú el 2024.

En un altre ordre de coses, la conselleria ha aprovat ajuts a 27 explotacions agràries per invertir en maquinària i equips per a l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 amb un import total de 2,7 milions d’euros.

L’objectiu és millorar la gestió ramadera, reduir l’ús de fitosanitaris i fertilitzants químics, controlar la traçabilitat i la qualitat dels cultius i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i el combustible.