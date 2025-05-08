AGRICULTURA
Agroseguro: “Ens trobem davant d’una nova realitat climàtica”
Vint-i-cinc dels seus pèrits avaluen els danys a les finques afectades a Lleida per les últimes calamarsades. Ordeig diu que el peritatge acabarà la setmana que ve
Un total de 25 pèrits d’Agroseguro ja treballen des de fa dies en diferents punts de Lleida per avaluar l’extensió i la gravetat dels danys produïts per la pedra als cultius de fruita i de cereals del passat 19 d’abril. Segons va explicar ahir el director de l’entitat a Catalunya, Xavier Joana, durant una visita a una finca afectada a la denominada “zona zero” a Soses, les previsions apunten a indemnitzacions per un valor d’uns 25 milions d’euros, dels quals uns 22 aproximadament correspondrien a fruiters i la resta a cereals.
Per la seua banda, el director general d’Agroseguro, Sergio de Andrés, va remarcar que “estem davant, ara per ara, del sinistre més important registrat a nivell estatal, una calamarsada a l’abril i per tant una calamarsada primerenca, que ens confirma la nova realitat climàtica, amb episodis més intensos i més extensos en superfície”.
En aquest sentit, el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va insistir en la necessitat d’assegurar les collites ja que “el sistema d’assegurances agràries és una garantia per als agricultors davant de la climatologia adversa” i va recordar que el Consell de Ministres va aprovar dimarts el conveni entre l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (Enesa) i Agroseguro per a l’execució, aquest any, del 46è Pla d’Assegurances Agràries Combinades, que compta amb una aportació per part del Govern estatal de 315 milions d’euros, un 10,7% més respecte al 2024.
El pressupost aprovat en els successius plans anuals d’assegurances agràries per subvencionar les pòlisses d’assegurança agràries s’ha incrementat progressivament des de l’any 2020 al passar de 211,3 milions als 315 milions actuals.
La delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, per la seua part, va afirmar que les assegurances són una “eina primordial” per a la gestió dels riscos climàtics, però que “caldrà adaptar-la a la realitat dels fenòmens climàtics extrems sobre l’agricultura”.
Agroseguro va abonar l’any passat a la província de Lleida indemnitzacions per un valor de 50,6 milions d’euros, la qual cosa representa el 54,64 per cent del total d’indemnitzacions abonades a Catalunya que va ser de més de 92 milions.
D’altra banda, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va afirmar a la sessió de control al Govern al Parlament, que Agroseguro tancarà entre aquesta setmana i la vinent els peritatges a aquelles finques on els danys de la pedra superen el 80 per cent amb l’objectiu que els agricultors puguin cobrar com més aviat millor les indemnitzacions.
També va indicar que han encarregat un informe sobre com millorar el sistema actual perquè tingui en compte temporals inusuals com la pedra de l’abril, i també va recordar que una de les propostes del Govern passa per doblar l’aportació de la Generalitat a Agroseguro de 15 a 30 milions d’euros.
Per la seua part, la diputada lleidatana d’Esquerra Montse Bergés va reclamar més suport per al sector agrari lleidatà i va instar el Govern a crear una assegurança agrària catalana que s’adapti a la realitat de l’actual canvi climàtic.