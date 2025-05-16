AGRICULTURA
Lleida incrementa un 29% la producció de farratges
La campanya passada va deixar enrere la sequera i el tancament del canal d’Urgell. Tretze punts més que el conjunt espanyol
La producció de farratges lleidatana va arribar a les 213.004 tones la passada campanya 2024/2025, xifra que suposa un creixement del 29% sobre l’any anterior després de superar els greus problemes derivats de la sequera i del tancament del canal d’Urgell. En el conjunt de l’Estat, l’increment va ser del 16%, assolint un total d’1.133.781 tones.
Aragó va liderar la producció amb 690.126 tones, registrant un augment del 14%, segons les dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Alfals Deshidratat (AEFA). Castella i Lleó va assolir les 117.793 tones, amb un 21% més que a la campanya anterior, mentre que altres comunitats com Navarra (49.551 tones, +17%) i Castella-la Manxa (42.620 tones, +7%) també van mostrar avenços notables. Andalusia, amb un total de 18.187 tones, va experimentar el decreixement percentual més gran (- 37%), mentre que Extremadura, encara que amb una producció menor (2.500 tones), va baixar un 10%.
Per tipus de farratge, l’alfals deshidratat va superar les 920.000 tones, amb el 77% en format bala i el 23% en format granulat. La producció d’altres farratges, com la festuca o el raigràs, es va situar en 213.469 tones.
Des de l’associació fan balanç de la campanya, i assenyalen que “ha estat molt complicada arran especialment de dos factors. D’una banda, la dificultat generada en els primers talls per controlar les plagues i l’aparició d’herbes, i d’altra banda les contínues pluges dels mesos de setembre i octubre que van complicar la situació amb el darrer tall”.
L’Aefa destaca així mateix dos escenaris ben diferents des del punt de vista comercial. “Els primers mesos de la campanya van ser molt complicats i amb poques sortides sobretot a exportació, i a partir del setembre i fins a final de campanya, el mercat va ser bastant fluid. Com a dada positiva cal destacar l’increment de les vendes al mercat estatal”, explica.