CONSUM
Puja el preu de la poma golden i baixa el de l’oli d’oliva
Les pomes, del que més s’encareix al maig, un 6,4%. L’or líquid acumula en l’últim any un descens del 42%
Les taronges, les pomes golden i les cebes són els tres aliments que van estar afectats per la rebaixa de l’IVA que més han pujat de preu als grans supermercats al maig en comparació amb l’abril, segons un informe elaborat per Facua. En concret, les malles de taronges han experimentat un increment mitjà del 18,3 per cent, el quilo de golden s’ha encarit un 6,4 per cent, arribant a assolir els 2,79 euros, i les cebes costen aquest mes de mitjana un 5,7% més.
Entre els productes que més s’han encarit es troben també els llimons (2,1%), el bric de llet sencera (0,6%) o el quilo d’arròs redó (0,1%). Al contrari, hi ha altres comestibles que han reduït el preu, com el litre de l’oli d’oliva, que ara és un 3,6% més barat que fa un mes, el raïm blanc sense llavors (-6,6%) o els xampinyons laminats (-10,1%).
Si la comparació es fa en els últims 12 mesos, els llimons són l’aliment que més s’ha encarit, un 44% de mitjana. Els segueixen les peres conferència, que actualment té un preu un 22 per cent superior que el registrat fa un any, i la dotzena d’ous, amb un increment del 20,3%.
Un augment significatiu també han registrat els alls (un 19,1%), la malla de taronges (18,2%), les pomes golden (16,7%), el quilo de cebes (13,5%), l’oli de gira-sol (un 11,7%), el raïm blanc sense llavors (4,6%), el quilo de llenties pardina (4,2%), el quilo d’arròs redó (3,2%), el bric de llet sencera (3%) i la farina de blat (1,5%).
L’oli d’oliva, per la seua part, ha estat el producte que ha registrat una baixada més acusada de preu en els últims 12 mesos, ja que de mitjana registra una caiguda del 42%. En concret el preu mitjà del litre ha passat dels 13,5 euros als 7,8 euros.
Per la seua part, els enciams iceberg acumulen una baixada del 7,0%, mentre que també costen menys que fa un any les pastanagues (-5,4%), els xampinyons (-1,4%) el paquet de macarrons (-1,2%) o les patates (-0,4%).