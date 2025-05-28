RAMADERIA
La inestabilitat comercial preocupa en l’avicultura
Juntament amb els canvis legislatius a Europa. Joan Anton Rafecas, reelegit com a president de la Federació Catalana
El model productiu avícola català gaudeix de bona salut “gràcies a un augment sostingut de la demanda i al control dels costos. Tot i així, tenim al davant un futur incert a causa de la inestabilitat del comerç internacional i als canvis legislatius i acords comercials amb altres regions econòmiques proposats des de Brussel·les”.
Així ho va afirmar Joan Anton Rafecas en l’última assemblea de la Federació Avícola Catalana, que el va reelegir com a president de l’organització juntament amb tota la junta directiva. “Hem de continuar lluitant per augmentar la influència del sector en la presa de decisions que, en l’àmbit de la Unió Europea (UE), posen en perill la supervivència del teixit productiu català”, va alertar Rafecas.
Després d’un 2024 en el qual el sector avícola català va aconseguir consolidar els marges després de tres anys allunyats de la rendibilitat, el 2025 ha portat nous reptes per als productors locals.
L’inici de l’any ha estat marcat per l’efecte de la grip aviària als Estats Units, que ha provocat un desequilibri mundial entre oferta i demanda i, com a conseqüència, un augment en el preu dels ous. El context geopolític s’ha vist agreujat per les tensions comercials globals i l’aplicació d’aranzels entre països.
Rafecas va reconèixer els esforços dels productors catalans per aconseguir una millora progressiva del benestar de les aus, destacant-ho com un factor imprescindible per garantir la qualitat dels seus productes.
Els nous canvis legislatius, tant en granja com en transport, proposats des de Brussel·les són una de les preocupacions que el sector avícola català va exposar davant del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. El sector reclama un grau de representativitat més gran i influeix en els processos d’elaboració i tramitació de les normatives que afecten l’activitat avícola, tant a nivell estatal com europeu.
El conseller, per la seua part, va destacar el potencial i la importància del sector ramader.