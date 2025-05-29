AGRICULTURA
La collita de cereal es dispara a Lleida i en farratges s’augura una campanya històrica
Unió de Pagesos estima que la sega portarà entre un 35 i un 40% més de blat i ordi a la província. Amb bons rendiments, en especial a les finques de secà gràcies a les pluges primaverals
La collita de cereals a Lleida s’incrementarà en aquesta campanya entre un 35 i un 40% i en el cas dels farratges s’augura uns resultats històrics. Així ho explica el responsable del sector d’herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevila, que, tanmateix, alerten dels baixos preus als mercats i els elevats costos, i que es poden traduir en realitat en números vermells per als agricultors. Caudevila afegeix que s’aprecia només un descens de superfície destinada a panís, però les estimacions apunten a increments en el cas de les segones collites.
Remarca els elevats rendiments que destaquen de forma especial en el cas de les finques de secà. Augura entre 5.000 i 6.000 quilos per hectàrea en el cas de l’ordi, mentre que en finques de regadiu pot oscil·lar entre els 8.000 i els 9.000. En blat, pràcticament s’igualarien els rendiments en tots dos casos al voltant dels 9.000 quilos, mentre que si s’analitza la colza, poden sortir 3.000 o fins i tot 4.000 quilos per hectàrea, davant una mitjana de 4.500 en regadiu. En finques amb sistemes de reg es preveuen collites de 4.000 a 5.000 quilos per hectàrea de pèsols i de 7.000 a 8.000 en sègol. Són rendiments que feia molts anys que no s’assolien.
Però la campanya no només destacarà per volums, sinó també per qualitat. “L’agricultor que queda al sector està molt especialitzat i ha invertit molt per aconseguir aquesta qualitat i sanitat del producte”, apunta el responsable d’herbacis d’Unió de Pagesos. Malgrat que Lleida ha viscut una primavera molt plujosa, el sector manté a ratlla problemes que podrien derivar-se de les elevades humitats, com poden ser els fongs. D’una banda, perquè després d’anys de sequera, les plagues es mantenien controlades i, per una altra, per les esmentades inversions en collita.
Lleida destina aquesta campanya un total de 62.636 hectàrees a la producció de blat, a les quals s’afegeixen unes altres 99.669 d’ordi, segons els registres de la conselleria d’Agricultura. En el cas del panís, estima en 20.659 les hectàrees a les comarques de Ponent.
La pedra ha colpejat aquesta primavera en camps de cereals i en concret la conselleria d’Agricultura té comptabilitzades 9.910 hectàrees amb danys a les produccions. Per la seua banda, Agroseguro estima que les indemnitzacions per la pedra als camps de Lleida s’elevaran a 25 milions d’euros, en els quals destaquen les finques de fruita i també les de cereals.
Les cotitzacions estan enfonsades i UP insta a no vendre sense preu
Unió de Pagesos alerta de la crisi de cotitzacions que afronta el sector i apressa els productors a “no deixar el cereal sense preu, a no entrar en la dinàmica de la fruita” amb el polèmic sistema “de resultes”. Així ho va advertir Santi Caudevila, que va apressar els operadors a pactar les condicions de comercialització de forma clara. El sector afronta la nova campanya amb gran competència perquè, com adverteix UP, els grans productors com Rússia, l’Argentina, el Brasil o els EUA tindran bones collites. En aquest context es tem l’evolució dels preus, que ja és dolenta en aquests moments. Com a exemple, l’última cotització a Mercolleida valora la tona de blat farratger nacional en 233 euros, mentre que fa un any assolia els 250. La seua valoració ha caigut un 6,8 per cent. En l’ordi nacional de pes específic 62 s’ha passat dels 226 euros de l’any passat als tot just 220 d’aquest. Suposa un 2,6 per cent menys.