JARC defensa l’“agrocarpeta contra l’asfíxia burocràtica”
JARC va comparèixer dimarts a la comissió d’Agricultura del Parlament per exigir accions immediates i estructurals per combatre la burocràcia que ofega el sector agrari català. Durant la sessió, va presentar el que qualifica com “agrocarpeta” i va defensar la necessitat urgent de desconstruir moltes normatives per simplificar i racionalitzar l’actual laberint legal que afecta el món rural. Entre altres punts, reclama una finestreta única per al sector.