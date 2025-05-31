AGRICULTURA
El preu de la pera puja un 60% en un any i el de la poma és el més alt des del 2021
L’enfonsament de la collita per la mala floració i la baixa disponibilitat a les cambres expliquen aquest final de campanya. La pròxima començarà així amb els sistemes d’emmagatzematge buits
El final de la campanya de comercialització de la fruita de llavor s’està veient caracteritzat per un increment de les cotitzacions en origen. En el cas de la poma golden, la de més volum de producció a les comarques de Lleida, se situa en aquests moments entre els 50 i 60 cèntims d’euro el quilo per a calibres superiors a 65, segons el tauler de Mercolleida. Suposa equiparar el preu amb el registrat el 2021 en aquestes dates i cal remuntar fins al 2018 per trobar nivells superiors, en concret 75 cèntims, d’acord amb les dades de la conselleria d’Agricultura. En el cas de la pera conference, la més important al mapa fructícola lleidatà, Mercolleida la valora en 1,20 euros el quilo, una xifra que suposa un increment del 60% respecte als 75 cèntims de les mateixes dates de l’any passat.
Aquests augments estan derivats de les curtes collites que van tenir l’any passat els productors de fruita de llavor. L’any passat, la pèssima floració es va traduir en l’enfonsament de la producció de pera, recorda el líder d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, fet que es tradueix que avui l’oferta d’aquesta varietat sigui molt baixa. A l’abril, la conselleria d’Agricultura i les organitzacions del sector van pactar una línia d’ajuts dotada amb 7,9 milions d’euros per a aquests productors de pera. L’any passat la producció de conference a Catalunya, pràcticament tota de Lleida, es va limitar a 25.470 tones, davant les 61.115 de l’any anterior.
En el cas de la poma golden, la situació és similar, encara que l’enfonsament de la producció no va ser tan acusat. Catalunya va produir l’any passat 122.480 tones, un 2% menys que la mitjana dels últims cinc anys. Però recorda que els volums disponibles a les cambres de fruita, tant de pera com de poma, són molt baixos. Dit d’una altra manera, els elevats preus d’aquest final de campanya no signifiquen que el sector tingui uns grans resultats en la campanya perquè les cotitzacions altes s’aplicaran a uns quants quilos, en realitat. Amb l’actual situació, la nova campanya acabarà amb les cambres frigorífiques buides, la qual cosa representa una bona notícia per al sector.
En un altre ordre de coses, el conseller d’Agricultura va assistir ahir a un taller de cuina catalana organitzat al Cosmofruita amb motiu de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia. Per la seua banda, Montse Baró, presidenta d’Afrucat, va assenyalar que “hem rebut més de 1.200 alumnes entre instituts i centres de primària i de cara a l’any que ve n’esperem molts més perquè un bon nombre d’integrants de la comunitat educativa de Lleida ciutat i de les poblacions pròximes ens han comunicat la seua intenció de venir amb les seues classes”.