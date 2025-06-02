OCUPACIÓ
L’alberg de Seròs acull en un mes 32 temporers i en col·loca 14
El nou alberg temporal per a treballadors de temporada documentats (amb o sense contracte) de Seròs va atendre el mes de maig trenta homes i dos dones, catorze dels quals han trobat feina a la campanya agrària.
Així ho va detallar a l’ACN la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, que va valorar molt positivament la posada en marxa d’aquest equipament, pensat per oferir un “sostre digne” a persones que arriben a treballar al camp, i que complementa el dispositiu de Lleida ciutat, on avui s’obre (fins al 31 d’agost) el pavelló 3 d’acollida de la Fira amb 100 places d’allotjament.
Els darrers sis usuaris de l’alberg de Seròs, que tornarà a obrir al setembre, deixen avui les instal·lacions. Ofereixen una quarantena de places, el gestiona el consell comarcal del Segrià i el financen la Generalitat i la Diputació.
El Govern català estudia obrir nous albergs de cara a les pròximes campanyes.
Els usuaris d’aquest equipament són persones en situació regular a qui s’ha ofert fins a deu dies d’allotjament gratuït mentre buscaven feina a la campanya de la fruita.
Al maig, catorze de les persones ateses van abandonar el recurs abans de temps perquè van aconseguir firmar un contracte laboral.