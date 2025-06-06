DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
Grup Vall Companys impulsa el seu consum energètic renovable i redueix un 12,8% d’emissions des del 2020
La companyia genera més de 39 GWh d’energia renovable en un any, evitant més de 10.000 tones de CO₂.
Circularitat: el 22% de les matèries primeres utilitzades en la fabricació de pinsos provenen de subproductes valorats.
El Grup Vall Companys continua avançant en el seu compromís amb la sostenibilitat a través del seu pla estratègic PENTA, que entre molts altres aspectes busca impulsar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions en totes les seves activitats. El primer grup agroalimentari espanyol ha aconseguit reduir en un 12,8% les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle d’Abast 1 i 2 registrades entre 2020 i 2024. La companyia fa públiques aquestes dades amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny.
El programa PENTA és el pla estratègic de sostenibilitat del Grup Vall Companys. El pla es va dotar el 2020 amb uns objectius detallats i parametritzables a nivell d’emissions, circularitat, polítiques de talent, benestar animal, qualitat i seguretat alimentària, entre altres.
Més eficiència energètica i hídrica
L’energia renovable juga un paper fonamental a nivell mediambiental, però també a nivell d’eficiència i competitivitat. Durant l’any 2024, el 31,3% de l’electricitat consumida pel Grup Vall Companys va provenir de fonts renovables, combinant electricitat amb garantia d’origen i generació pròpia mitjançant autoconsum fotovoltaic. La potència instal·lada en energia solar fotovoltaica va aconseguir els 37,05 megavats pic, davant dels 27,54 MWp de l’any anterior, la qual cosa va permetre generar més de 39 gigavats hora d’energia neta i evitar l’emissió de més de 10.000 tones de diòxid de carboni equivalent.
En l’àmbit de la gestió hídrica, el Grup destaca l’escorxador porcí Patel, que el 2024 va aconseguir una reducció de més del 15% en el seu ús d’aigua. L’aposta per la innovació i per mesures internes per impulsar l’estalvi quantitatiu d’aigua ha facilitat que s’optimitzi la reutilització d’aigua regenerada per a processos interns.
Aposta clau: economia circular i valorització de subproductes
El compromís amb l’economia circular es reflecteix en que el 22% de les matèries primeres utilitzades en la fabricació de pinsos provenen de subproductes valoritzats d’altres indústries. Cal destacar que el Grup està desenvolupant projectes enfocats en l’upcycling, per optimitzar l’aprofitament dels subproductes ja valoritzats. En aquest sentit, cal destacar projectes clau que el Grup ja ha desenvolupat i altres que es troben en fases finals de tramitació: la valorització del plasma i l’hemoglobina porcina per generar proteïnes funcionals a VEOS Ibèrica, la valorització de principis actius de la mucosa intestinal per produir heparina a la futura planta de Biovall a Saragossa o el projecte d’R+D+I que la companyia ha impulsat amb Kimitec per valorar proteïnes del pèl porcí.
Benestar animal: prioritari per al Grup Vall Companys
El benestar animal continua sent una prioritat fonamental. El 2024, hem renovat una vegada més els certificats de benestar animal que avalen tant les nostres plantes productives com les granges integrades de porcí i avicultura. La inversió en recerca i desenvolupament en aquesta àrea va superar els 300.000 euros, destacant un projecte centrat en la millora de la qualitat dels llits dels pollastres, que continuarà el 2025. Pel que respecta a l’ús d’antibiòtics, la companyia està molt prop d’aconseguir l’objectiu que s’havia marcat a l’inici del Programa PENTA per al 2030: reduir un 60% l’ús d’antibiòtics.
Talent, diversitat i compromís amb les persones
La plantilla de Grup Vall Companys va créixer un 17% el 2024, aconseguint més de 15.000 empleats, dels quals el 29% són dones, mantenint la proporció de l’any anterior. En formació, es van impartir 41.676 hores, amb una inversió superior a 823.000 euros que va beneficiar el 57% de la plantilla. El Grup manté la certificació ISO 45001 en seguretat i salut laboral per als seus principals centres productius i ha estat reconegut com a Top Employer 2025 a Espanya per cinquè any consecutiu.
Innovació, seguretat i qualitat alimentària
En matèria d’innovació, el Grup va destinar 14 milions d’euros el 2024 a projectes d’R+D+I que promouen una producció més sostenible i eficient. Destaca el projecte MEATWAY, finançat a través del PERTE agroalimentari amb fons Next Generation-EU, en el qual participen 16 empreses, incloent-ne 10 del Grup Vall Companys. Aquest projecte tractor aborda la digitalització, la transició ecològica, l’eficiència hídrica i l’economia circular. El compromís amb la seguretat alimentària de les plantes processadores de carn i fàbriques de pinso del Grup es manifesta en la renovació periòdica de certificacions de qualitat alimentària com IFS, BRC, FAMI-QS o GMP+, entre altres.
Compromesos amb la gestió ètica i responsable
Quant a la gestió ètica, el Grup continua avançant en la certificació sostenible de la seva cadena de subministrament. El 21% de la despesa anual es va destinar a proveïdors locals, amb els quals es va col·laborar a través de 342 contractes. D’altra banda, el Grup va renovar la medalla de bronze EcoVadis, millorant la seva puntuació global respecte a l’exercici anterior. Aquesta qualificació avalua l’acompliment del Grup en sostenibilitat corporativa.
Aquests avanços consoliden la visió del Grup Vall Companys com un referent en sostenibilitat en el sector agroalimentari a l’estat espanyol, alineant les seves operacions amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els principis ESG.