'Plagi' d’una fruita protegida: detingut un pagès per empeltar als seus arbres una nectarina patentada
La Guàrdia Civil detecta coincidències genètiques en 5.000 plantes amb una fruita anomenada nectadiva
La Guàrdia Civil ha arrestat a Lleida un agricultor com a presumpte autor d’un delicte contra la propietat industrial per la “producció, comercialització, venda, possessió, reproducció i multiplicació” d’una varietat vegetal registrada de nectarina sense, pel que sembla, disposar de les autoritzacions per explotar-la, va informar l’institut armat. La investigació que va derivar en l’arrest, fet dissabte, va començar al febrer i va conduir a una plantació d’una empresa agrícola de la comarca del Segrià, on els agents van prendre mostres que van revelar coincidències genètiques dels arbres amb varietats protegides de nectarina de la varietat nectadiva.
Els arbres en els quals va ser detectada la presència de la varietat patentada, uns 5.000, estaven repartits en tres parcel·les de l’explotació agrícola. No es tractava d’arbres complets de la varietat protegida, sinó d’altres sense registrar que havien estat objecte d’“actes de reproducció i condicionament, a través d’empelts o inoculacions” sense disposar del “consentiment dels propietaris de tals títols de protecció” ni haver pagat als titulars el cànon corresponent.
L’episodi, que obre un meló jurídic interessant per al món agrari, s’emmarca en l’àmbit de les infraccions contra la propietat industrial per tractar-se de l’ús de material procedent d’objectes patentats, en aquest cas varietats d’arbres. Presó i multes El Codi Penal castiga amb penes de fins a quatre anys de presó i abundants multes l’ús d’“un signe distintiu idèntic o confusible” d’un article patentat, en el cas de la nectadiva per l’empresa francesa Agreo Selections Fruit. El detingut va quedar en llibertat després de prestar declaració en dependències policials.