Agroseguro començarà a pagar aquesta setmana les indemnitzacions per la pedregada del 19 d'abril
L'asseguradora preveu uns 25 milions en indemnitzacions, 22 dels quals corresponen a fruiters i la resta a cereals
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha avançat que Agroseguro començarà a pagar aquesta setmana les indemnitzacions a les finques amb danys de més del 80% per la pedregada del 19 d'abril. Així ho ha dit en el marc de la sessió de control del ple del Parlament. El conseller ha assegurat que aquesta setmana ja cobraran.
L'asseguradora preveu uns 25 milions d'euros en indemnitzacions, 22 dels quals corresponen a fruiters i la resta a cereals. D'altra banda, Ordeig ha dit que "en pocs dies" el Govern concretarà una línia d'agroliquiditat a través l'Institut Català de Finances (ICF) com reclama el sector. I ha afegit que s'hi podran acollir els agricultors per instal·lar xarxes antipedra.
El conseller ha refermat el compromís per a un programa, que creu que ha de ser de 5 anys, per a instal·lar xarxes antipedra. I ha afegit que s'hauria de fer una cobertura d'entre el 40% i el 50% d ela superfície de fruita. "Si no, difícilment podrem resistir les inclemències del temps", ha conclòs.