GENERALITAT
Pla d’acció per donar suport a la ramaderia extensiva
Per evitar tancaments d’explotacions al Pirineu i el Prepirineu. Ajuts a pastors i crèdits de l’ICF, entre les mesures
La Generalitat va aprovar ahir en Consell Executiu el pla d’acció de la ramaderia extensiva 2025-2028, que conté 33 mesures orientades a incentivar aquesta pràctica al Pirineu i el Prepirineu. La iniciativa preveu, per exemple, la creació d’un observatori per fer un seguiment continu del sector i formular propostes de millora, així com per identificar les explotacions en risc de desaparició a fi de desenvolupar mesures de suport específiques.
Entre les actuacions, destaca la simplificació dels ajuts per a la ramaderia extensiva, prioritzar-la en els crèdits amb l’Institut Català de Finances (ICF) o la creació d’una línia d’ajuts per poder fer front a la contractació de pastors de muntanya per guardar bestiar a l’estiu en reserves de la Generalitat. A fi de cobrir tots el Pirineu i el Prepirineu i altres àrees on es puguin ubicar explotacions de ramaderia extensiva, el Govern proposa establir una estructura basada en equips situats en els Serveis Territorials o a les oficines comarcals de laSeu d’Urgell, Tremp, Solsona i Ripoll.
El Govern destaca que la ramaderia extensiva “produeix aliments sostenibles, saludables i de qualitat, i genera múltiples serveis ambientals”, a part de ser clau per a l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes i per a la conservació de la biodiversitat.