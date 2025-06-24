La pedra causa danys d’entre el 70 i 100% en cereal a la Segarra
Temen l’afectació en aquesta campanya i també en la que ve
La pedra que va caure aquest diumenge a la Segarra ha danyat entre el 70% i el 100% de la collita de diferents camps de cereal i colza. Els municipis més afectats van ser Sant Guim de la Plana, Sant Ramon i Sant Guim de Freixenet. Segons l’alcalde d’aquest últim, al nucli de Sant Domi, van caure entre 35 i 50 litres d’aigua i pedra. En aquesta zona es comença a segar més endavant i el 90% dels camps estaven sense collir. Ramon Gomà, un pagès afectat, va explicar que feia poc que havien començat a recollir ordi i blat, i encara tenia bastants camps per segar. La majoria de pagesos de la zona tenen assegurances, però “difícilment cobriran tot el dany”, va dir. Després de tres anys de sequera, aquesta campanya es preveia bona, però segons Gomà, “difícilment els pagesos tindran assegurat el valor real de la collita”. En aquest sentit, va reclamar celeritat en els peritatges per poder segar i evitar que les espigues danyades acabin de caure. I és que temen que això pugui dificultar la campanya de l’any que ve. Si en una finca hi havia una producció de 6.000 quilos per hectàrea, tot aquest gra es quedarà a terra. “Normalment, sembrem 200 quilos, per tant, cal pensar que hi hauria 30 vegades més de gra”, va dir Gomà, que va explicar que, en el cas que no hi hagi una tardor plujosa, hi haurà totes aquestes llavors per germinar i això dificultarà la implementació del cultiu, que seria massa espès.