Els ajuts per a l’adquisició de sembradores s’esgoten en hores

La línia de tres milions d’euros en ajuts del ministeri d’Agricultura per a la compra de sembradores de sembra directa es va esgotar ahir en un tres i no res, deixant ahir molts agricultors sense poder-hi accedir i amb una llista d’espera que, si s’arriba a concretar, també serà clarament insuficient.

Així ho va afirmar ahir el secretari tècnic de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Jordi Vidal. Va assegurar que el termini per poder accedir als ajuts s’obria ahir i ja a les 9.12 hores el web del ministeri anunciava que s’havien esgotat els fons per a aquesta línia d’ajuts i es podien continuar presentant sol·licituds que quedaven en llista d’espera en el cas que sorgissin anul·lacions, però, tanmateix, descartant una ampliació de pressupost.

Això només podria arribar a produir-se si s’activa el que qualifica com una reserva provisional de mig milió d’euros.

Aquest fons, segons va indicar Vidal, es donaria en el cas que altres línies d’ajuts per a un altre tipus de maquinària no s’esgotessin, cosa que veu difícil i en tot cas insuficient i, a més, no es coneixerà fins al 15 de setembre vinent.

L’organització agrària denuncia que la insuficiència dels ajuts suposa un “fre a les inversions dels agricultors, que volen treballar bé i complir les demandes de reducció d’emissions de CO2 i de despesa de gasoil.”

A més, JARC va posar de manifest la inseguretat que representa per als pagesos perquè la sol·licitud de l’ajuda s’ha de fer quan ja s’ha comprat la maquinària. “Estem parlant de recol·lectores de sembra directa que costen de l’ordre de 100.000 euros i que poden accedir a 20.000 d’ajuda, que tampoc no és una gran subvenció. Tu fas la inversió pensant que rebràs aquests 20.000 euros i et quedes al final sense res”, va afirmar Vidal.

Pràctica agrícola a l’alça

La sembra directa és una pràctica que ha anat guanyant terreny a les finques de Lleida per dos raons fonamentals.

La primera és per la reducció de costos que representa davant el llaurat tradicional. Amb això, a més, un agricultor es pot fer càrrec d’un nombre més gran d’hectàrees, “cosa que és cada vegada més necessària per poder aconseguir rendibilitat”, segons explica el sindicat. La segona gran raó arriba de la normativa de la Política Agrària Comuna (PAC) i la seua línia d’ecorègims, que obliga els productors a diferents pràctiques per poder accedir a aquestes línies.