Lleida recupera producció de pera passada la sequera, però no el potencial

Lleida ha començat a ple ritme de treball la campanya de la fruita de llavor amb l’inici de la collita de pera amb unes perspectives positives respecte a les dos últimes campanyes, perjudicades per la sequera.

D’aquesta manera, el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va estimar que s’han recuperat volums respecte al 2023 i 2024, anys en què es va arribar a perdre al voltant d’un 43% de la producció.

Amb tot, va dir que encara no s’ha aconseguit assolir el potencial d’una collita normal, ja que, a falta d’acabar els peritatges pels danys produïts per la pedra d’aquesta primavera, la caiguda pot arribar a ser d’un 10% en una collita mitjana.

Pel vessant econòmic, va alertar que els costos de producció, tant a nivell de fitosanitaris com laborals, ja superen els 50 cèntims d’euro per quilo. “Tot el que no estigui per sobre dels 60 o 80 cèntims per quilo que cobri el pagès s’estarà parlant de pèrdues”, per la qual cosa va animar a no malvendre la fruita.

En aquest sentit, va incidir que davant de les crides de l’administració que s’augmentin les hectàrees de producció amb malles antipedra per reduir els danys pels temporals de granís, “qui es pot permetre pagar 45.000 euros per hectàrea a adequar les finques amb uns preus percebuts per la seua fruita que siguin baixos?”.

En un altre ordre de coses, Roqué va alertar de la pressió sobre els productors per part d’Inspecció de Treball, sobretot en matèria de protecció davant les altes temperatures. En aquest sentit, Roqué va dir que el 2024, el 99,6 per cent de les inspeccions van ser favorables per al productor perquè es va complir la normativa laboral.

“S’ha de perseguir les infraccions, però creiem excessiva la pressió perquè fem bé les coses”, va matisar.

Arranca la collita d’ercolini, la primera de gran volum

Aquests dies ha començat la collita de la pera ercolini, la primera varietat amb un volum important de producció a Lleida. A aquesta la seguirà en unes dos setmanes la collita de pera llimonera, que ha patit un lleu retard. El cap sectorial de fruita d’Asaja Lleida, Jordi Vidal, va dir que “ens trobem en una campanya que en el seu inici es va veure caracteritzada per un arrelat irregular en algunes zones, que va causar que la capacitat de l’arbre quedés minvada”. Amb tot, la qualitat serà bona i es veurà beneficiada per una demanda adequada.