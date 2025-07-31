AGRICULTURA
El Gremi pressiona el Govern, que defensa els avenços en la seua política
Representants del Gremi de la Pagesia van expressar ahir el seu “malestar” pels “incompliments” dels acords assolits amb el departament d’Agricultura fa sis mesos i que van servir per desconvocar les mobilitzacions amb què els agricultors van amenaçar al febrer. Així ho van afirmar després de reunir-se a Vic amb el conseller, Òscar Ordeig, i els màxims responsables de cada àrea del departament per fer un seguiment de les mesures acordades. Les conseqüències de la fauna salvatge és una de les qüestions que més preocupen els pagesos, que denuncien que les iniciatives portades a terme per controlar-la són “insuficients”.
Agricultura va defensar, per la seua part, que treballa en la majoria de punts que es van acordar, i que ja n’han complert vuit dels disset, com ara el pla de xoc contra la plaga de conills o facilitant tràmits per disminuir els productors la càrrega burocràtica.
Malgrat reconèixer els esforços que porta a terme Agricultura, des del Gremi van afirmar que se “senten igual que fa sis mesos” perquè “molts dels tràmits per impulsar” les seues demandes “es troben en curs”.
En aquest sentit, van sol·licitar també el suport d’altres conselleries per agilitzar la tasca que es porta a terme des d’Agricultura.