LABORAL
L’agricultura genera la meitat de contractes de les empreses de treball temporal
A Lleida, amb 18.873, i la segueix la indústria alimentària amb més de sis mil l’any passat. El gruix correspon a circumstàncies de la producció de les empreses, amb dos de cada tres casos
El sector agrari i la indústria agroalimentària són els dos grans clients de les empreses de treball temporal (ETT) a la província de Lleida, que recorren als seus serveis per cobrir llocs de treball per als quals no troben personal per altres vies. Així ho posa de manifest l’últim informe fet públic pel departament d’Empresa i Treball de l’any passat. En concret, les ETT van tancar el 2024 amb 37.747 contractes de posada a disposició, una xifra que representa un repunt del 5,58% respecte al 2023. D’ells, pràcticament la meitat van correspondre al sector agrari, amb 18.873. Aquesta xifra representa un lleuger descens sobre l’any anterior, quan es van assolir els 19.295. En aquesta reducció no s’ha de veure una tendència, sinó que cal relacionar-la directament amb el volum de producció de cada campanya. Per exemple, entre el 2022 i el 2023 va créixer un 2,75%.
Després del camp, la indústria agroalimentària és la segona activitat que més recorre a aquestes ETT. En concret, l’any passat van assolir els 6.138 contractes després de créixer un 20,68% respecte als 5.086 de l’exercici anterior. Aquesta indústria es caracteritza en moltes ocasions per tenir puntes de producció que han d’afrontar de manera ràpida.
El sector comercial, un altre dels puntals en l’economia de Lleida, tanca el top tres dels millors clients de les ETT, amb 5.147 contractacions l’any passat, un 8,49%, en el cas del comerç a l’engròs, als quals se’n sumen poc més de 400 del comerç al detall. La resta de les activitats econòmiques tenen un pes molt inferior, encara que destaquen els casos de les empresa del cautxú i plàstic (1.303), els magatzems i afins al transport (1.014) i del metall (725).
El gruix d’aquests contractes, 23.912, es fa sota la fórmula de circumstàncies de la producció, pics que justifiquen l’eventualitat, seguits dels fixos discontinus, amb 13.129, en els quals s’han de cobrir llocs de treball per un període que es repeteix any a any, segons les dades de la conselleria.
Les ETT gestionen un de cada quatre contractes a Lleida
Empreses i treballadors van subscriure l’any passat a Lleida un total de 143.004 contractes, dels quals 37.747 van correspondre a l’activitat de les ETT a la província. És a dir, que les empreses de treball temporal gestionen una mica més d’una quarta part, en concret el 26,39%, dada que reflecteix la importància que tenen per al mercat laboral de les comarques lleidatanes.
Dos terços de les persones treballadores afiliades a la Seguretat Social en empreses de treball temporal són homes. En concret, l’any passat van ser els 2.175 a la província, davant de 997 dones.En el cas de les edats, les dades del conjunt de Catalunya revelen que la majoria són joves. El grup que engloba més treballadors és el de 20 a 24 anys (8.861), seguit dels que encara no han arribat a la trentena (7.484) i els que tenen de 30 a 34 anys (6.326).Gradualment, va baixant el nombre de treballadors a mesura que puja l’edat.