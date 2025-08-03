SEGRE

La llimonera obre campanya amb millora de preus

Arranca cotització a Mercolleida 20 cèntims per sobre de l’any passat. La collita, clarament per sota del potencial

Un treballador cull pera llimonera a Lleida en l’inici de la campanya. - SEGRE

REDACCIÓ

La pera llimonera s’ha estrenat aquesta campanya al tauler de Mercolleida amb cotitzacions superiors en 20 cèntims d’euro per quilo a les de l’any passat. En concret, la llotja lleidatana valora el calibre de 60+ a entre 90 cèntims d’euro i 1,10 euros, mentre que l’any passat oscil·lava entre els 70 i 90 cèntims.

Els preus segueixen la línia de l’ercolini, que fins i tot arriba als 1,20 euros. La llimonera és la primera de les grans varietats de pera, per volum de producció, que entra al mercat aquest estiu i es reprodueixen la situació d’altres fruites: l’oferta és curta i la demanda del mercat és ferma en unes setmanes marcades per la calor a tot Europa.

Les previsions de la patronal catalana de la fruita, Afrucat, i de la conselleria d’Agricultura és que Lleida tregui al mercat aquest any 14.910 tones d’aquesta varietat, la qual cosa representa a penes un 3% més que l’any passat, que va ser molt curt en producció. En comparació amb la mitjana dels anys 2020 a 2024, s’aprecia una caiguda d’oferta del 14%, segons Afrucat.

En el conjunt de les varietats de pera es preveu una collita de 105.590 tones, un 48% més que l’any passat i un 3% menys que la mitjana de les últimes campanyes.

