AGRICULTURA
La llimonera obre campanya amb millora de preus
Arranca cotització a Mercolleida 20 cèntims per sobre de l’any passat. La collita, clarament per sota del potencial
La pera llimonera s’ha estrenat aquesta campanya al tauler de Mercolleida amb cotitzacions superiors en 20 cèntims d’euro per quilo a les de l’any passat. En concret, la llotja lleidatana valora el calibre de 60+ a entre 90 cèntims d’euro i 1,10 euros, mentre que l’any passat oscil·lava entre els 70 i 90 cèntims.
Els preus segueixen la línia de l’ercolini, que fins i tot arriba als 1,20 euros. La llimonera és la primera de les grans varietats de pera, per volum de producció, que entra al mercat aquest estiu i es reprodueixen la situació d’altres fruites: l’oferta és curta i la demanda del mercat és ferma en unes setmanes marcades per la calor a tot Europa.
Les previsions de la patronal catalana de la fruita, Afrucat, i de la conselleria d’Agricultura és que Lleida tregui al mercat aquest any 14.910 tones d’aquesta varietat, la qual cosa representa a penes un 3% més que l’any passat, que va ser molt curt en producció. En comparació amb la mitjana dels anys 2020 a 2024, s’aprecia una caiguda d’oferta del 14%, segons Afrucat.
En el conjunt de les varietats de pera es preveu una collita de 105.590 tones, un 48% més que l’any passat i un 3% menys que la mitjana de les últimes campanyes.