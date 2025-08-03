RAMADERIA
Millores en la certificació de benestar animal de Welfair
La certificació de benestar animal Welfair publicarà a l’octubre l’actualització del seu reglament i entrarà en vigor de forma escalonada a partir de gener del proper any, amb millores importants en mesurament, traçabilitat i supervisió. Welfair avalua el benestar dels animals en diferents fases de producció i l’avaluació es basa en bona alimentació, allotjament, salut i comportament apropiat.
Welfair, amb seu al Parc Agrobiotech de Lleida, compta amb vint-i-set tipus de protocols diferenciats per auditar tota mena d’animals, incloent-hi vaques, vedells, ovelles, corders, porcs, conills, galls dindis, guatlles, ànecs, gallines i pollastres.
També inclou productes derivats com per exemple llet, ous, iogurts, altres lactis o embotits, i productes que en continguin com menjars preparats o aliments llestos per a consum.
Entre les principals novetats destaca la incorporació de més auditories al llarg de l’any, incloses auditories no anunciades, segons avança Welfair.