AGRICULTURA
Denuncien frau en baixes de paternitat de temporers
Junts exigeix al ministeri més control en els ajuts. El cost a les explotacions pot arribar als 7.000 € per baixa
Junts va denunciar ahir un augment de fraus a les sol·licituds de permisos de paternitat de temporers en el sector agrari i ha presentat una proposició no de llei al Congrés per aturar-ho. Segons va explicar el diputat lleidatà Isidre Gavín després d’una reunió amb organitzacions agràries i Afrucat, s’han detectat documents no vàlids per consolats o ambaixades com exigeix la llei, i casos en els quals els beneficiaris del permís treballen en altres explotacions durant la baixa.
Per això, proposa reforçar els controls: exigir que la documentació estigui validada oficialment i que, si el fill ha nascut al país d’origen, el treballador es desplaci allà per exercir el seu dret. La normativa actual ja estableix que aquestes situacions han d’estar acreditades per un certificat de naixement i un altre document expedit o validat pel consolat o l’ambaixada corresponent. Junts creu que s’ha d’aplicar el mateix nivell d’exigència als treballadors que a les empreses, i que no es pot subvencionar una baixa si no es destina realment a la cura del menor.
Des d’Afrucat, Unió de Pagesos, Revolta Pagesa i el suport de JARC, malgrat que no va assistir a la reunió, es va remarcar que els agricultors es veuen obligats a acceptar i tramitar baixes amb documents que sovint resulten dubtosos, sense tenir capacitat per verificar-ne l’autenticitat, mentre que el president d’Asaja, Pere Roqué, va denunciar que el nombre de casos sospitosos s’ha disparat des de l’any 2022. “No estem en contra de les baixes, estem en contra del frau”, va insistir, que va dir que el cost per a una petita explotació pot superar els 7.000 euros entre cotitzacions i substitucions.
Gavín va admetre que aquesta iniciativa busca pressionar el Govern espanyol, amb qui no han aconseguit avançar en la negociació de mesures, encara que estan oberts a esmenes o alternatives si reconeix aquest problema i actua.