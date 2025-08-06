EMPRESES
Raimat recupera producció en una verema que titlla d’excel·lent
Arribarà als 6 milions de quilos per a vins propis i a 12 per elaborar cava. Redueix un 20% el consum d’aigua i reutilitza residus a la seua planta de compostatge
El celler Raimat va arrancar ahir la verema, que qualifica d’excel·lent, recuperant potencial productiu. Després d’un 2024 marcat per inclemències meteorològiques que van reduir un 20% el volum de raïm, aquesta campanya preveu arribar a uns 6 milions de quilos per a l’elaboració de vins de la marca i 12 més per a cava.
Així ho va explicar el director del celler, Joan Esteve, que va dir que aquest ha estat un any de contrastos amb un juny especialment calorós i un juliol més fred del que és normal que ha permès mantenir “les aromes, els àcids i les qualitats del raïm, i això fa pensar que serà un any de grans vins blancs”.
La verema es preveu aquests dies de matinada o a primeres hores del matí per, d’una parte, optimitzar la qualitat del raïm i, de l’altra, les condicions de treball de les 80 persones que estan immerses en el procés. Aquests dies es farà de forma manual per passar a mecanitzada durant les properes setmanes, quan la maduració als ceps sigui més uniforme.
La de Raimat és una de les veremes més primerenques d’Europa i, alhora, de les més llargues, perquè arribarà pràcticament fins al novembre. Comença amb la varietat chardonnay per a escumosos i continuarà amb el pinot noir, el moscatell, el chardonnay per a vi, l’albariño, el godello i les primeres varietats de raïm negre. Són unes 2.000 hectàrees, totes en producció ecològica certificada.
Aquest any, dins de la seua aposta per l’economia circular i la viticultura regenerativa, ha posat en marxa una planta d’autocompostatge, en la qual reutilitza tots els residus generats pel celler i les vinyes. Aquesta inversió de 150.000 euros permet un avantatge mediambiental i un estalvi, ja que “pràcticament tot l’abonament que utilitzem el generem nosaltres”. Ha reduït un 20% el consum d’aigua amb tècniques de reg localitzat, com l’enterrat, que porta l’aigua directament a les arrels i minimitza l’evaporació. Així mateix, veremarà cinc hectàrees en les quals no s’ha aplicat cap pesticida sinó llum ultraviolada de tipus C, que controla la proliferació de fongs.
Incertesa davant del nou aranzel del 15% als EUA
Raimat es manté a l’expectativa de l’impacte que pugui tenir el 15% addicional d’aranzels al vi imposat pels Estats Units i que es preveu que entrin en vigor demà. El celler exporta als EUA del 5 al 10% de la seua producció, però el fet que el grup Codorníu tingui la seua pròpia importadora allà pot esmorteir els efectes. Raimat ven a Catalunya entorn del 50% de la seua producció i la resta de mercats de la marca són l’Estat espanyol, els països nòrdics, juntament amb els Estats Units, el Japó i la resta de països europeus.
El celler adequa l’horari de verema a les temperatures, com explica la Berta, estudiant de dietètica. “Avui hem començat a les 6, en funció de la calor.” El seu company Adrià, estudiant d’enginyeria agrària i que cursa un màster en Agrònoms, destaca que fan descansos, intenten protegir-se i no treballar sempre al costat dels ceps on toca més el sol i porten barrets.