CONSUM
Unió de Pagesos recorre a l’Audiència Nacional el ‘pacte’ de preus de la llet
Unió de Pagesos, amb Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders, ha interposat un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional contra la resolució de l’11 de juny del 2025 per la Sala de Competència del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que dictava no iniciar cap procediment sancionador i arxivar la denúncia presentada per aquestes organitzacions agràries contra diverses cadenes de distribució per la suposada concertació de preus de la llet.
En la denúncia davant la CNMC el juny de l’any 2022, acusava tres cadenes de replicar sistemàticament els canvis de preu de la llet UHT de marca blanca des del 2018, sent idèntic en totes les categories (sencera, semidesnatada i desnatada), la qual cosa suposaria una possible pràctica anticompetitiva.
Durant tres anys, malgrat la insistència del sindicat, la CNMC “ha mantingut l’expedient inactiu, sense fer cap investigació, malgrat les diverses denúncies i ampliacions de denúncies presentades per Unió de Pagesos i altres entitats entre 2022 i 2024, així com l’aportació d’evidències addicionals sobre l’ús d’aquestes pràctiques per part de la gran distribució i l’impacte en els preus percebuts pels ramaders”, afirma UP.