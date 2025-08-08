AGRICULTURA
Europa tornarà a tenir una baixa producció de poma i de pera
Serà similar a la de l’any passat, quan va ser una de les més baixes de les últimes campanyes. Afrucat apunta sensacions comercials moderadament optimistes
La producció europea de poma i pera aquest any serà similar a la del 2024, quan va ser una de les collites més baixes de les últimes campanyes. Serà la tercera més curta de poma des del 2015 i la pera tampoc no recuperarà el seu potencial. Afrucat va participar ahir en el congrés Prognosfruit, a Angers (França) i va apuntar que les sensacions comercials són moderadament optimistes, tenint en compte que la campanya comença amb les cambres netes, sense estocs. La producció d’Europa de l’Est s’ha vist molt danyada pel fred i la pedra. La previsió europea de pomes és de 10,455 milions de tones, la qual cosa suposa mantenir les xifres de la passada campanya i una disminució del 8% respecte a la mitjana dels últims 3 anys. Serà la més baixa en deu anys. Itàlia en tindrà un 3% menys. Alemanya recupera un 15% de producció; França un 4% i Polònia un 3%.
Pera
La producció europea de peres es recupera lleugerament aturant la tendència negativa que va començar a disminuir el 2010. Malgrat tot, Europa es manté per sota del seu potencial productiu. Europa espera collir 1.786.000 tones, un 1% més que a la campanya 2024 i un 3% menys respecte a la mitjana dels últims tres anys. Per països, destaca la recuperació de Bèlgica (32%); Holanda (8%); Espanya (10%) i Polònia (10%). Itàlia continua perdent volum productiu i preveu una caiguda del 25% amb 302.000 tones, menys de la meitat del que collia el 2018 (730.000 tones). Comercialment, s’espera una campanya fluida, amb un clar dèficit en certes varietats, destacant la recuperació de la conference.
La carència generalitzada de pera williams augura bones perspectives per a la seua comercialització tant en fresc com per a la indústria.