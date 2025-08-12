SECTORS
Lleida recupera producció de mel, però se situa un 40% per sota de l’any 2007
El sector va tancar el passat exercici amb poc més de mig milió de quilos, davant dels més de 830.000 que va arribar a treure al mercat. Els apicultors tenen 37.316 ruscos, un de cada tres de tot Catalunya
El sector apícola de Lleida va tancar l’any passat amb una producció total de 510.461 quilos de mel, una xifra que representa un increment per sobre d’un deu per cent sobre l’any anterior i triplica els registres del 2022, una campanya pèssima per l’afectació de la gravíssima sequera.
Malgrat aquesta dada positiva reflectida per les estadístiques oficials de la conselleria d’Agricultura, el sector local està lluny dels seus millors registres dels últims anys. De fet, el volum de producció és pràcticament un 40% inferior als 833.672 quilos assolits el 2007, segons les estimacions del departament que dirigeix Òscar Ordeig. L’increment de la producció es va produir l’any passat malgrat una reducció en el nombre de ruscos, que va passar dels 46.031 del 2003 als 37.316 el passat exercici.
La demarcació de Tarragona és la primera potència apícola catalana, amb 43.218 dels 110.588 ruscos catalans dels quals té constància la conselleria. En segon lloc se situen les comarques lleidatanes amb una de cada tres instal·lacions. El gruix dels ruscos lleidatans (34.780) són transhumants davant 2.536 de fixos.
En el conjunt de l’Estat, la producció de mel durant la campanya del 2024 va assolir 33.134 tones, xifra que suposa un increment del 20% respecte als registres del 2023 i se situa a un nivell similar al registrat el 2021, segons dades del ministeri d’Agricultura. En concret, aquest repunt de producció arriba després de dos campanyes consecutives (2022 i 2023) en què es van registrar mínims històrics de producció, a causa dels intensos períodes de sequera. Les dades mostren un elevat grau de professionalització al sector apícola.
Així, el 17% de les explotacions són professionals (més de 150 ruscos), un percentatge molt superior a la mitjana de la Unió Europea, mentre que el consum de mel a les llars va créixer de forma notable el 2024, fins a situar-se en 880 grams per persona, dada que suposa un increment del 35% respecte al 2023. Aquest augment del consum ha contribuït a reduir el nivell d’autoproveïment, que se situa en el 79,3%.
S’ha registrat un augment de les importacions de mel, mentre que les exportacions han descendit. Respecte als preus en origen, es mantenen en la línia de campanyes anteriors: 3,37 euros per quilo per a la mel multifloral i 3,99 euros per quilo per a la de melada, segons el ministeri.
El pla, que es va presentar al juliol, contempla, entre altres, ajuts per comprar ruscos i equipaments, així com un pla de xoc per combatre plagues i la creació d’una marca pròpia, un concurs i una guia sobre els diferents productes disponibles a tot Catalunya. El pla de xoc ha de permetre crear un full de ruta al costat del sector per als propers quatre anys per posar de relleu la mel produïda al territori, però també ajudar els apicultors perquè la seua activitat sigui competitiva i es garanteixi un relleu generacional.
Pla del Govern per promocionar el producte català
El Govern ha elaborat el Pla d’Acció de la mel produïda a Catalunya, que se centra a explotar i promocionar les característiques d’aquest producte. A través de la conselleria d’Agricultura, es preveu un decàleg articulat en sis eixos i 38 accions per no només potenciar la producció i protegir-la, sinó també reforçar el seu valor nutricional i les seues característiques organolèptiques.