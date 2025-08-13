La tempesta d'aquest dimarts provoca danys de fins el 100% en camps de fruita al Segrià
Torrefarrera tanca al públic l'accés a les piscines municipals i al cementiri arran de l'aiguat
Una intensa tempesta acompanyada de pedra i calamarsa va ocasionar danys aquest dimarts a la tarda en finques d'arbres fruiters del nord de l'Horta de Lleida, Alpicat i Torrefarrera, a la comarca del Segrià. Segons el president d'Asaja, Pere Roqué, hi ha afectacions del 100% en camps de fruita de pinyol i d'entre el 70% i el 80% en fruita de llavor, especialment poma golden i peres de les varietats blanquilla i conference, que estaven pendents de collir.
Roqué ha explicat que els afectats estan informant dels danys a l'asseguradora i que en les pròximes hores acabaran de quantificar les afectacions. Els granímetres de l'ADV de les Terres de Ponent han registrat impactes de fins a 1,5 centímetres de pedra a Torrefarrera.
En aquest municipi del Segrià la tempesta va deixar algunes inundacions i va obligar a tallar l'N-230 i a evacuar les piscines municipals. Aquest dimecres al matí l'Ajuntament de Torrefarrera ha informat que arran dels danys ocasionats pel temporal queda tancat al públic l'accés a les piscines municipals i al cementiri.
Entre les sis de la tarda i les vuit del vespre de dimarts els Bombers de la Generalitat van atendre una vintena de serveis a la comarca del Segrià, principalment per acumulació d'aigua i arbres caiguts. En concret, els Bombers van fer nou serveis a Torrefarrera, vuit a Lleida i tres al municipi d'Alpicat.