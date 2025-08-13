COMERÇ
La Xina veta la importació avícola des d’Espanya
Per brots de grip aviària en diverses comunitats. El Govern central havia firmat a l’abril amb Pequín un acord agroalimentari
La Xina ha decidit prohibir la importació de productes avícoles espanyols davant dels brots de grip aviària registrats a diverses zones, just quan Espanya s’estava preparant per exportar aquests béns al gegant asiàtic després de firmar un acord a l’abril.
L’Administració General de Duanes xinesa va anunciar la setmana passada que la decisió es pren per “prevenir la propagació de la malaltia i per protegir la seguretat i bioseguretat del bestiar nacional”.
Així, des del dia 7 d’agost, van quedar prohibides les importacions, tant directes com indirectes, de productes avícoles i derivats, incloent-hi també els processats.
Des de començament d’any, els focus de grip aviària detectats a Espanya són vuit en aus salvatges a Andalusia, Extremadura i el País Basc, que se sumen a dos en ocells de corral a Extremadura i Castella-la Manxa i un altre en aus captives a Euskadi, segons les últimes dades del ministeri d’Agricultura.
Des del juny del 2018, Espanya i la Xina han subscrit onze protocols per a l’obertura del mercat xinès a productes agroalimentaris espanyols, els més recents enfocats a productes del porcí i a la cirera.
El 2024, Espanya va exportar a la Xina productes agroalimentaris per valor de 1.864 milions d’euros, amb un saldo comercial positiu de 253 milions d’euros.