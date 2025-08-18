La verema a Catalunya s’inicia amb millors perspectives de recollida de raïm que l’any passat
L'increment se centra sobretot en la varietat xarel·lo, que es recupera un 28%, i la macabeu, amb un increment del 13,1%
La verema mostra una millora en la sortida de raïm en relació amb la de l’any passat, segons ha informat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a partir de les dades de recollida de les tres varietats majoritàries en una xarxa de parcel·les distribuïdes a la DO Penedès. Les xifres, gestionades a través de l’INCAVI, mostren una recuperació del raïm de la varietat xarel·lo, amb un augment al voltant del 28% en el territori de la DO Penedès, mentre que la varietat macabeu també registra una recuperació notable, amb un increment del 13,1%, després dels valors baixos dels anys 2022 i 2024. En canvi, la varietat parellada mostra una millora més moderada i encara se situa lluny dels valors mitjans històrics registrats.
Pel que fa al calendari, aquest any l’inici de la verema presenta un lleuger retard, d’entre 1 i 3 dies, respecte de la campanya anterior a les zones de la costa i a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès). En algunes parcel·les el cicle vegetatiu mostra un endarreriment més acusat, que pot arribar als 7-9 dies.
Una millora deguda al clima i a l’estat sanitari de les vinyes
L’estat sanitari de la verema en general és bo, amb presència d’algun focus de malura en les varietats sensibles, com és habitual. Aquest any, però, el mosquit verd no hi està causant problemes. Després d’anys de sequera, en la major part de les estacions meteorològiques s’han recollit volums de precipitacions clarament superiors a les mitjanes històriques. Tanmateix, el 12 de juliol hi va haver una gran tempesta amb pedregades en alguns indrets a la zona de la costa, i el municipi de Sant Pere de Ribes (Garraf) va ser la zona més extensa afectada per aquest fenomen meteorològic.
També s’haurà de tenir en compte el fort increment de les temperatures mitjanes, tant màximes com mínimes, que pot afectar el ritme de maduració tecnològica i polifenòlica.