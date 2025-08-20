CONSUM
Inspeccions diàries per avalar la qualitat alimentària
La conselleria d’Agricultura xifra en 1.500 quilos o litres cada jornada el 2024. Sis empreses suspeses després dels controls
El departament d’Agricultura va portar a terme el 2024 un control exhaustiu sobre la cadena agroalimentària a Catalunya, amb una mitjana de 1.540 quilos o litres d’aliments inspeccionats al dia per garantir la qualitat dels productes i evitar fraus que poguessin afectar tant consumidors com empreses.
Segons el departament, aquest treball busca protegir els interessos econòmics de tots els agents de la cadena i assegurar la transparència en les transaccions comercials, fomentant així la confiança en els aliments produïts a Catalunya.
Les inspeccions van consistir a verificar el compliment de la normativa de qualitat, prevenir i detectar fraus o adulteracions, i revisar documentació i anàlisi dels productes.
En total, es van fer 908 actuacions d’inspecció i control en 152 empreses. Per sectors, les companyies més supervisades van ser les de carn i derivats carnis (40), les d’olis vegetals (24), les de plats preparats i altres (17), productes vitivinícoles (16), fruites i hortalisses fresques (14) i productes de la pesca i l’aqüicultura (11).
Com a resultat de les inspeccions, el departament va retirar del mercat 3.254 quilos d’aliments, va paralitzar 22 partides i va suspendre temporalment l’activitat de sis empreses comercialitzadores.