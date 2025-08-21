CAMPANYA
Aigua amb electròlits per evitar la deshidratació dels temporers
Estudi de la UdL durant tres setmanes amb treballadors d’una finca de Térmens
Investigadores de la UdL han monitorat durant tres setmanes una desena de temporers a Térmens per millorar-ne la hidratació a través de la introducció d’electròlits a l’aigua que beuen. Segons les dades recollides l’any passat, la meitat dels temporers presentava signes de deshidratació, dada que va donar peu a la investigació.
La calor extrema a què s’enfronten els temporers a Lleida en cada campanya de la fruita no només complica les jornades de treball al camp, sinó que també suposa un risc silenciós per a la seua salut. Així ho confirma el projecte d’HidroPonent de la Universitat de Lleida (UdL), que ha analitzat durant dos campanyes consecutives l’estat d’hidratació dels treballadors de la fruita en plena temporada.
Les dades recollides el 2024 van encendre les alarmes: el 50% dels temporers es trobaven deshidratats al final de la jornada laboral i un 75% havien perdut sodi, un mineral essencial per a l’equilibri de l’organisme. “No detectem símptomes clínics immediats, com marejos o cops de calor, però sabem que una deshidratació mantinguda en el temps pot derivar en problemes greus com insuficiència renal o alteracions cardiovasculars”, explica Judith Roca, líder del projecte.
L’equip va decidir fer un pas més. Si l’any passat es van limitar a recollir dades sense intervenir en els hàbits dels temporers, en aquest han dissenyat una estratègia per prevenir la deshidratació. Consisteix a instruir els treballadors sobre la importància de beure amb freqüència i de reconèixer els signes d’alerta que els han de portar a demanar ajuda. Per una altra banda, se’ls ha facilitat aigua fresca enriquida amb electròlits (sodi i potassi), un complement que permet reposar de forma més eficaç les sals minerals que es perden amb la suor. Els qui van prendre aquest preparat acabaven en millors condicions de sals en l’organisme que aquells que només bevien aigua. L’assaig s’ha portat a terme en una finca de Térmens durant tres setmanes –les dos últimes de juliol i la primera d’agost–, en plena onada de calor. Cada dia, entre les 15.00 i les 19.00, els investigadors van mesurar paràmetres com el pes, la tensió arterial i la freqüència cardíaca dels treballadors abans i després de la jornada. A més, van incorporar sensors que registraven en temps real la pèrdua de suor, sodi i potassi. Malgrat que els resultats finals es coneixeran en els propers mesos, l’equip ja treballa en recomanacions pràctiques que es podrien estendre més enllà de l’àmbit agrícola. La idea és que les pautes d’hidratació arribin a organitzacions agràries, administracions i empreses amb l’objectiu de protegir la salut de qualsevol treballador exposat a calor extrema. L’equip confia en el fet que aquesta investigació, pionera a Lleida, obri la porta a una conscienciació més gran sobre els riscos de treballar en un context en el qual afecten més les onades de calor. “La protecció de la salut laboral passa també per la prevenció. I en aquest cas, prevenir pot ser tan senzill com beure aigua amb electròlits”, segons Anna Espart, membre de l’equip investigador.