VITICULTURA
Tomàs Cusiné recupera producció en una verema de gran qualitat
Després d’anys de sequera, recobra ceps afectats per la falta d’aigua. Castell del Remei, en regadiu, tindrà molt bona producció, davant les finques de secà
El Grup Tomàs Cusiné ha arrancat la verema recuperant volums de producció després d’un 2024 especialment difícil per problemes meteorològics, des de sequera fins a gelades. Aquest any preveu superar els 250.000 quilos de raïm, davant els 80.000 de l’any passat. Però no només comptarà amb més quilos, sinó que a més comptarà amb producte de gran qualitat. Així ho explica Tomàs Cusiné, propietari del grup cellerer del mateix nom, que explica que la qualitat destacarà tant en acidesa com en grau.
A les finques de regadiu de Castell del Remei, preveu produccions que oscil·laran entre els 10.000 i els 14.000 quilos per hectàrea, en funció de la varietat. En secà, a les finques del Vilosell i la Pobla de Cérvoles, tanmateix, amb prou feines arribarà als 2.000. Les pluges registrades aquest any han servit en bona mesura per a la recuperació de ceps afectats per la falta d’aigua que tenia acumulada. La planta prioritza recuperar-se a produir més, explica. Amb aquestes dades de verema per hectàrea, es veu la diferència de producció amb els mateixos costos, dades que posen de manifest la necessitat de poder comptar amb aigua del Segarra-Garrigues tan aviat com sigui possible.
Gemma Plaza, responsable de producció, per la seua part, explica que l’onada de calor de dies anteriors va obligar a modificar la rutina de treball. “Quan fa tanta calor hem de veremar de nit o de matinada, perquè només així assegurem que el most arribi en condicions òptimes”, afirma. Després del sauvignon blanc, varietat amb què ha començat Castell del Remei, continuarà amb la garnatxa blanca, amb la qual elabora el seu vi Gotim Blanc, i en les properes setmanes amb el macabeu, que aquest any s’ha avançat lleugerament. Posteriorment arribarà el torn de les varietats negres, entre les quals syrah i ull de llebre, que també maduren abans del que estava previst. Pel que fa a la producció, destaca que “les vinyes estan equilibrades, no hi ha hagut gelades ni hi ha hagut problemes sanitaris, i el raïm té una qualitat molt bona”, resumeix la responsable de producció. Només a la superfície dedicada al sauvignon blanc s’espera una collita d’entre 90.000 i 100.000 quilos.
Cusiné aposta pel mercat interior i l’europeu, en què “clients fixos de deu i vint anys estan responent bé”. Als EUA admet que han invertit molt amb bons resultats i que el mercat asiàtic vol reaparèixer.