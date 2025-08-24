COMERÇ
Afrucat descarta efectes del pacte aranzelari amb els EUA
A curt i mitjà termini, davant dels costos de producció i transport. El sector fructícola aspira a mercats nord-americans
La patronal de la fruita catalana, Afrucat, creu que l’afectació de l’acord aranzelari entre la Unió Europea i els Estats Units serà mínima a curt o a mitjà termini al sector perquè el comerç entre ambdós mercats és poc significatiu ara per ara.
El director general d’Afrucat, Manel Simon, destaca que encara que les collites de fruita coincideixen en el temps a Europa i als Estats Units, els elevats costos de transportar-la d’un continent a l’altre fan que no hi hagi una presència significativa de fruita d’un mercat a l’altre. “Som competidors en altres mercats, però no en els nostres mercats interiors”, resumeix.
Per aquesta raó, Simon preveu que les noves aplicacions aranzelàries (un 15% per als productes europeus que creuen l’Atlàntic) no tinguin una afectació “ni a curt ni a mitjà termini”.
Així mateix, admet que, de moment, no temen un impacte greu perquè, en cas que els Estats Units comencessin a vendre més fruita a Europa, “ells tenen un cost de producció més alt i, si afegim el cost del transport logístic, no serien competitius amb nosaltres en la mateixa finestra de producció”. En tot cas, Simon no veu l’acord “sostenible” a llarg termini.
Oportunitat
D’altra banda, Afrucat veu la crisi aranzelària com una oportunitat de poder “atacar” els veïns comercials dels Estats Units i, per aquest motiu, vol aprofitar el “malestar” de les relacions comercials dels EUA amb Mèxic i el Canadà per exportar pomes i nectarines per via marítima a aquests dos països.
Poma a Mèxic
Actualment, els Estats Units exporten cada any 300 milions de quilos de pomes al mercat del Canadà i 150 milions de quilos al seu veí Mèxic, i la patronal catalana creu que tindria mercat. Per aquesta raó, Afrucat fa anys que reclama al Govern espanyol “accelerar” els nous protocols d’exportació de poma amb Mèxic i, en el nou context, que es potenciïn els acords que ja existeixen amb el Canadà.