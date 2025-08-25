Comença la campanya de l'ametlla amb bones previsions de collita i un repunt en els preus
El sindicat Jarc demana al Govern que "aposti" pel regadiu, on les produccions poden multiplicar per 20 les de secà
Els productors d'ametlla ja han començat la campanya de collita amb bones previsions, tant pel que fa al volum i a la qualitat de fruit, com al preu, que pot repuntar, segons les primeres estimacions del sector. Les bones previsions es deuen a les pluges de la primavera i a l'absència d'episodis meteorològics adversos durant la formació i creixement de les ametlles. En especial, les produccions seran altes als camps de regadiu, on els quilos obtinguts poden "multiplicar per 15 o 20" els de les finques de secà, ha explicat el responsable de Fruita Seca de Jarc, Xavier Cullerés. Per aquest motiu, el sindicat demana al Govern que "aposti per fer arribar aigua a les finques a un preu assequible".
La collita d'ametlla s'ha avançat una setmana respecte de la mitjana habitual i s'allargarà fins a mitjans d'octubre. En el cas de les comarques de Ponent, la recol·lecció va començar la segona setmana d'agost amb varietats primerenques com la guara o la vairo.
Les pluges de la primavera, juntament amb l'absència de gelades i pedregades importants als camps d'ametllers, han propiciat un fruit bo i de qualitat. De manera puntual, però, les onades de calor, i en especial la que es va registrar a finals de juny, han provocat que les ametlles d'algunes branques no s'hagin acabat de formar. "A mesura que anem collint veurem si això ha afectat molt o no, però esperem que sigui una afectació general", ha explicat Xavier Cullerés, cap de la sectorial de Fruita Seca de Jarc.
Pel que fa als preus, s'estima un "repunt important" respecte de l'anterior, ha explicat Cullerés. Fa un any, els preus se situaven sobre els quatre euros, mentre que les primeres cotitzacions d'enguany se situen entre els 5,30 i els 6,30 euros per quilo, en funció de la varietat. A més, el sector estima un increment d'aquests preus al llarg de la campanya per l'augment de la demanda i la selecció de calibres superiors.
Jarc demana apostar pel regadiu
A Catalunya es colliran enguany un total de 32.970 tones d'ametlles repartides en 26.272 hectàrees de superfície productiva, segons les dades provisionals del Departament d'Agricultura del mes de juny.
Les finques de secà representen al voltant del 61% de la superfície d'ametller, tot i que la seva producció és inferior respecte de les de regadiu, que representen l'altre 39%. De fet, Cullerés afirma que les finques de regadiu poden arribar a produir "fins a 15 o 20 vegades més quilos" que les de secà.
"El secà està condemnat", sosté Cullerés. Per aquest motiu, reclama al Govern que "aposti" per prioritzar projectes de regadius que facin arribar l'aigua a les finques "a un preu assequible que faci que els cultius siguin competitius" perquè els professionals puguin continuar vivint de la pagesia.
Prioritzar l'ametlla catalana
Els fruits secs és un dels sectors afectats per l'acord aranzelari de la Unió Europea i els Estats Units. La fruita seca exportada al país nord-americà inclourà un gravamen del 15%, mentre que els productes importats d'aquest país tindran "accés preferencial" a la UE.
Des de Jarc, consideren que aquesta mesura afectarà la competitivitat dels productes europeus i, davant d'això, demanen als compradors i elaboradors catalans que prioritzin la compra d'ametlla catalana per davant de la dels Estats Units.
Segons ha explicat Cullerés, Espanya exporta "poca" ametlla al país nord-americà, però, en canvi, és el principal comprador d'ametlles californianes de la UE. Segons les darreres dades provisionals del Ministeri d'Economia, l'any passat Espanya va importar ametlles per un valor de 267,45 milions d'euros, xifra que suposa el 65% del total de les importacions espanyoles d'aquest producte.