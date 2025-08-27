AGRICULTURA
Un 9% de perceptors de la PAC és menor de 40 anys
Menys del 25% són dones, segons el FEGA. Només el 16,1% de l’import total dels ajuts va anar a parar el 2024 als joves
El nombre de joves agricultors a Espanya (fins a 40 anys) que reben ajuts directes de la Política Agrícola Comuna (PAC) s’ha estancat des del 2020, representant aquesta franja d’edat el 8,87% del total de perceptors el 2024 davant del 8,79% el 2020.
En dades absolutes, l’any passat 47.248 joves de fins a 40 anys van rebre ajuts directes de la PAC a nivell estatal, amb la majoria homes (35.514) davant de les dones (11.734), segons les últimes dades del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).
Entre 40 i 65
La següent franja d’edat, és a dir, la dels productors d’entre 40 i 65 anys, continua sent la que té més presència a l’hora de percebre aquests ajuts (el 52% del total), seguits dels majors de 65 anys (39%).
Quant a les quanties, els agricultors i ramaders van rebre el 2024 un total de 3.505,2 milions d’euros; d’aquests, 2.548,1 milions (72,7% del total) el van rebre agricultors masculins i 957,1 milions van ser dones (27,3%).
Si s’atén l’edat, els joves són els que menys volum d’ajuda van rebre. Només el 16,1% de l’import total dels ajuts va anar a parar el 2024 als joves de fins a 40 anys i la major part va ser per als productors d’entre 40 i 65 anys (57,9%) i els majors de 65 anys (25,9%). La tendència és similar en el cas dels ajuts al desenvolupament rural.