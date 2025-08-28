POLÍTICA
El camp exigeix compensacions al Govern central per l’acord amb EUA
Els ministres Planas i Cuerpo traslladen a una vintena d’organitzacions que l’Executiu defensarà els seus interessos. Preocupació del sector pels aranzels
Vint-i-quatre entitats agroalimentàries es van reunir ahir tant amb el ministre d’Agricultura, Luis Planas, com amb el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, als quals exigeixen compensacions econòmiques pels efectes que sobre el sector tindrà l’acord aranzelari rubricat fa una setmana per la Unió Europea i els Estats Units, que contempla un aranzel del 15 per cent als productes europeus.
“Si aquest acord es mantindrà amb els Estats Units, s’exigeix per part d’Unió d’Unions a la UE que afluixi la pressió burocràtica i de condicions artificials que ens estan imposant, si no, no serem competitius”, va assenyalar el coordinador estatal d’Unió d’Unions, de la qual forma part Unió de Pagesos, Luis Cortés.
El president nacional d’Asaja, Pedro Barato, també va mostrar la seua preocupació i va declarar: “En la reunió no hi ha hagut contingut per pal·liar aquest mal acord, veurem què fa el Govern perquè és un mal acord per a Espanya”.
“No hi ha cap novetat positiva, la UE està molt allunyada del que és l’alimentació, vol que mengem microxips, és un autèntic disbarat”, va indicar el secretari general del COAG, de la qual forma part Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Miguel Padilla, en la mateixa línia.
La Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i Begudes (FIAB) considera que és “millor un acord que una guerra comercial oberta”, encara que continua pensant que és “injust” aquest acord aranzelari assolit que estableix un aranzel del quinze per cent als productes europeus.
Per part del Govern, els ministres els van traslladar als representants dels sectors alimentaris afectats pels aranzels que l’Executiu “defensarà els interessos de les empreses espanyoles i els acompanyarà de forma eficient” davant de les implicacions del pacte, segons el ministeri d’Economia. Tant Planas com Cuerpo subratllen la importància del desenvolupament dels acords amb tercers països, dels quals és un exemple Mercosur, malgrat les reticències dels productors agraris espanyols, i d’un comerç internacional basat en regles que assegura l’estabilitat en els fluxos comercials.